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紐時：美國試圖提升台灣地位　只差「承認主權」！

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲紐時評論分析，美方有意與台灣接近「國與國關係」。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

美國近期挺台動作不斷，紐約時報今天分析，美方欲凸顯台灣散發民主光芒，抗衡中國打壓台灣國際地位的作為。友台官員盡可能讓美台接近國與國關係，只差未承認主權而已。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）上週率團訪台， 為1979年美國與中華民國斷交以來，訪台層級最高的美 國官員。美國持續對台軍售，而雙邊貿易協定談判能否 啟動，在台美關係日趨緊密之際備受矚目。

艾薩：美建立國內戰略物資供應鏈 台灣企業將扮演要角

「紐約時報」報導援引未具名美方官員說法指出，美國政府不大可能嘗試在台灣駐軍，但有可能派遣軍艦停靠台灣港口、派遣身著軍服的軍官訪台、在台灣展開訓練計畫。

這篇由紐時資深記者黃安偉（Edward Wong）執筆的新聞分析指出，美方國家安全團隊更遠大的目標是讓美國走向與中國競爭及對抗的長期路徑，未來無論民主黨或共和黨人士出任美國總統，都難以擺脫此格局。

前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby ）執筆的國防戰略報告強調和中國與俄羅斯競爭。他表示，從軍事與可信角度來看，台灣具有無比重要的地位 。

70多年來，台灣一直是華府與北京之間的敏感議題，隨著美方國安團隊強硬面對中國，台灣近年成為美中關係緊張的焦點之一。眼見中共總書記習近平強力打壓香港公民自由，美方官員認為支持台灣愈來愈緊迫。

至於美國總統川普，根據前白宮國安顧問波頓（ John Bolton）回憶錄，川普仰慕習近平並輕視台灣，曾將台灣比喻成筆尖、將中國比喻成總統辦公桌，願意為美中貿易關係犧牲美國對台支持。

但選戰策士告訴川普，川普為連任必須對中國展現強硬態度，這讓美方友台官員有更多運作空間。

分析寫道，美方友台官員與不分黨派的國會議員都想盡辦法明確展現美國挺台，希望對中國釋放軍事訊號 ，讓美台盡可能接近國與國關係，只差未承認主權而已。波頓雖公開呼籲全面外交承認台灣，但許多美方官員因擔心此舉將代表與中國徹底決裂而有所保留。

今年3月，美方官員說服川普簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（TAIPEI Act，簡稱台北法）。他們5月不顧中國反對，發起支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的活動。

台北法生效 美國將協助台灣鞏固友邦關係

上週，艾薩率團訪台並會見中華民國總統蔡英文，報導形容這是華府與台北策動展現外交力量。蔡總統隨後透過視訊在華府智庫研討會發表演說，強調台美加強軍事合作並洽簽自由貿易協定的必要性。

華府試圖切斷美國學府與孔子學院的關係之際，部分美方官員討論從台灣引進華語教師相關事宜。

1979年生效的台灣關係法是美台關係核心，華府據 此有義務對台提供防禦性質武器，其後的民主黨與共和黨政府都遵循這部法律行事。去年夏季，波頓協助推動 兩大軍售案過關，美國宣布售台66架F-16V戰鬥機、108 輛艾布蘭（Abrams）坦克。

美敲定F-16V援外軍售 台灣睽違28年再獲新戰機

但部分美方官員認為，對台軍售與美國軍艦增加穿越台海次數不夠，華府必須向北京與台北表明，一旦共軍意圖犯台或實施封鎖，美軍將出兵捍衛台灣。台灣關係法沒有提及此一情境，過去幾屆美國政府也讓此事保持模糊。

柯伯吉說：「我們在對台事務上必須有所改變，藉此加強嚇阻，更明確表達我們的立場，尤其是讓我們因應動武情境的做法不再含糊，同時調整我們的軍力結構和姿態。」

北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，美國無論選擇推動什麼政策，都應明確表達對台支持。但她建議， 美方官員研擬對台政策應以強化台灣為出發點，而非打擊中國。

任雪麗說：「美方官員有多願意把台灣拖入不利局面？他們有多願意傾聽敦促『小心行事』的聲音？北京不會懲罰華府，卻有可能懲罰台北。」

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