以色列阿聯關係宣布正常化！分析：將激起新阿拉伯之春

▲巴基斯坦人焚燒阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德與美國總統川普的照片。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者何宏儒安卡拉18日專電

以色列和阿拉伯聯合大公國日前宣布外交關係正常化。分析指出，這為巴勒斯坦敵對派系哈瑪斯和法塔組織合作創造空間，並且將激起新一波阿拉伯之春民主運動。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）總編輯赫斯特（David Hearst）發表題為「阿拉伯聯合大公國—以色列協議：中東的新霸權」評論文章指出，策劃出26年來首度有阿拉伯國家承認以色列的3個人都正面臨著麻煩。

美國總統川普正竭盡全力不讓選民11月在既有遊戲規則下投票；以色列總理尼坦雅胡（Binyamin Netanyahu）窮於應付在官邸外抗議他防疫不力的示威。

而阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）則面臨原本被他看好的事接二連三成為泡影，先是土耳其的失敗政變，然後是對卡達進行圍堵，他在利比亞的武裝代理人近來無法拿下的黎波里。

這3個人都需要能夠讓國內媒體用「歷史性」這種字眼加以描繪的外交勝利，他們也都深知一旦失勢，自己將面臨何等處境。

對尼坦雅胡和川普而言，那恐怕意味著鋃鐺入獄；對穆罕默德而言可能流亡或是不得善終。赫斯特寫道：「跟以色列的私情就是他（指穆罕默德）的免死金牌，他們的命運非比尋常地交纏在一塊。」

就川普的中東投資而言，穆罕默德深知自己正在貶值，因此他必須找到替代的區域支持者。他在美國中央情報局（CIA）和五角大廈中樹敵太多，深知一旦川普不在位子上，美國的「深層政府」（deep state）將會進行反撲。

尼坦雅胡凍結兼併約旦河西岸占領區的計畫，以色列右翼勢力再一次遭到背叛。他此刻得針對抗議潮和關係緊張的聯合政府找出退場策略，必須推出一項能夠由他一手掌控的政策。這述協議使得這位政治逃脫大師再次成功脫困。

尼坦雅胡在推特的影片中說：「以色列史上頭一遭，我簽署了一項本於實力的和平協議—以和平換和平。這是我已推動多年的作法：不必犧牲國土、不必分割耶路撒冷、不必危及我們的未來就創造和平，這是有可能的。強者才能在中東生存，而強大的民族創造和平。」

川普需要能夠擦亮招牌的外交噱頭，讓他可以針對女婿庫許納（Jared Kushner）耗費的所有政治資本要求回報。「世紀協議」（Deal of the Century）中東和平計畫一直是在幾乎胎死腹中的情況下推動，因此川普一定要看到具體成果。

此一協議獲摩洛哥、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯支持，但它在根本上與埃及或約旦跟以色列達成的協議不同。赫斯特指出，阿聯承認以色列的決定不以尋求終結衝突為志，而是阿拉伯獨栽者和以色列占領者想要建立區域新秩序，「做為區域霸權的美國抽身，就會有新的霸權出現」。

貿易、不受阻礙的電信通聯、旅遊，與以色列和波斯灣鄰國相互承認，這些都會成為新的「既成事實」。但巴勒斯坦絕對不會豎起白旗，他們不會接受經濟方案拿錢而自棄政治權利。巴勒斯坦自治政府稱此一決定「卑鄙」，是對巴勒斯坦人、耶路撒冷和艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque）的背叛。

阿拉伯人對此一議題的立場大體上反映出巴勒斯坦人的怨懟。阿拉伯輿情指數（Arab Opinion Index）調查顯示，反對外交承認以色列的比例從2011年的84%增為2018年的87%。

整體而言，巴勒斯坦人和阿拉伯國家的街頭都將對此一協議做出回應，而且可能已有兩股趨勢出現。

在巴勒斯坦方面，這項協議將使得巴勒斯坦敵對派系哈瑪斯（Hamas）和法塔組織（Fatah）相互依偎。他們的年輕一代其實已經如此，阿聯—以色列協議帶給巴勒斯坦解放組織（PLO）高層憤怒和強烈遭背叛感。

而在整個阿拉伯世界中，訴求民主的阿拉伯之春將與巴勒斯坦主權訴求合流。這項協議不只會在巴勒斯坦，也會在阿拉伯世界激起新一波揭竿起義，而且這恐怕已經開始了。