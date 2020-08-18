「龜速IE」將走入歷史！　微軟明年淘汰IE11、舊版Edge

▲IE11將走入歷史。（圖／翻攝自CITEworld）

記者林妤柔／綜合報導

常被網友嘲笑速度的IE瀏覽器即將走入歷史！微軟表示，將在2021年淘汰IE瀏覽器和舊版Edge瀏覽器，爾後，Microsoft的Office 365、OneDrive、Outlook等將不再支援IE11。

微軟計畫在明年結束對Microsoft 365應用程式和IE11的服務支援。等到2021年8月17日，Microsoft的在線服務（例如Office 365、OneDrive、Outlook等）將不再支援IE11。此外，微軟還將在年底透過Microsoft Teams的網路應用程式終止對IE11的支援，而該支援將於11月30日結束。

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雖然需要花一些時間改變Internet Explorer 11的企業用戶，但微軟希望以Chromium為基礎的新Microsoft Edge瀏覽器的舊版模式能有所幫助，它可繼續允許企業訪問專為IE建構的舊站點，直到Windows 10完全放棄對IE11的支援。

除了支援更改之外，微軟還計劃於2021年3月9日停止對現有舊版的Microsoft Edge支援，在支援日期結束後，舊版Edge將不再接收安全更新。目前，微軟一直將現有的Windows 10用戶遷到以Chromium為基礎的新 Microsoft Edge瀏覽器；同時，新設備和將來的Windows功能更新都會包括新Edge瀏覽器。

微軟多年來一直致力於消除Internet Explorer的使用和支援，所以2015年首次推出新的Edge瀏覽器，代號為Project Spartan，此舉可看作是Internet Explorer品牌終結的開始。此後，微軟將Internet Explorer標記為「兼容性解決方案」，而非瀏覽器，並鼓勵企業停止使用舊式瀏覽器。