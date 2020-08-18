戰爭超前部署？經濟部修法：戰爭等重大因素可啟動緊急限電

▲經濟部公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一，授權中央可因重大因素啟動緊急限電。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

政府「限電」超前部署？經濟部昨（17）日公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一，因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，導致「國內電力供應預期發生嚴重不足時」，中央可以啟動緊急限電，引發各界高度關注。

過去針對國內供電若有不足情況，現行辦法已有規定，台電將依法先對工業實施限電，最後一步才會實施分區輪流停電，經濟部啟動修法，時值中美貿易戰、大陸軍方宣佈在台海軍演等緊張情勢，引發外界對於國內電力供應不足的疑慮。

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經濟部能源局官員表示，依據「能源管理法」第十九條，經濟部在能源供應不足時，可以訂定能源管制、限制及配售辦法，因此衍生出「電源不足時期限制用電辦法」，而現行辦法主要以「一般性電源不足」為原則，對於「重大因素所致的電力供應嚴重不足」，並沒有明確規定，因此擬新增第四條之一，授權中央可以啟動緊急限電。

至於「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」的成立要件為何？官員舉例指出，今年以來新冠肺炎疫情波及全球，衝擊重要物資供應鏈重組，一旦天然氣等發電原料無法順利進口，勢必將嚴重影響發電量，中央可據第四條之一啟動緊急限制用電管制措施。

經濟部指出，距離上次修正「電源不足時期限制用電辦法」，已是十五年前，時值民國八○年代台灣經濟起飛，但供電相對缺乏，現在則因為產業、民生用電情況不同，加上國內發電多元供應，若要啟動緊急限電，經濟部能源局將提前一天宣佈，以利工業等用電大戶提前因應。

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