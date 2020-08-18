勞團喊話不要拿疫情當擋箭牌　高喊基本工資不能低於2萬7333元

▲勞動部基本工資審議委員會8/18召開，會議開始前全國勞團大串連群聚勞動部前會前喊話。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資會議今（18）日召開，一早勞團代表就在勞動部前進行「會前喊話」，全國產業總工會理事長江健興表示，台灣目前的基本工資遠低於OECD的薪資中位數，代表台灣勞工就是低薪族，因此希望可以月薪可以調到2萬7333元。

江健興指出，雖然總統蔡英文就任以來，致力於扭轉勞工低薪的趨勢，過去以往地的基本工資調漲都是採取溫和且漸進的方式，不過台灣在先前有將近10年左右的時間凍漲薪資，導致台灣勞工普遍低薪，因此，也呼籲資方不要阻擋資本工資的調漲。

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▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，會議開始前全國勞團大串連群聚勞動部前。（圖／記者湯興漢攝）

江健興說，根據經濟合作暨發展組織（OECD）所訂定的低薪族標準為薪資中位數X2/3，依照主計總處2018年所公布的薪資中位數為49萬元來算，台灣勞工每人每月薪資收入只要在2萬7333元以下就是低薪族，而台灣經過逐步調漲過後仍只有2萬3800元。

因此，江健興也強調，今年的基本工資一定要調漲，而且更應該要調漲到2萬7333元，因為低薪是國恥。

另外，全國產業總工會前理事長、基本工資審議委員莊爵安也說，資方今年不能拿疫情當作不調漲的理由，基本工資是照顧邊際勞工的方式，呼籲基本工資的月薪、時薪都必須要調漲，也希望蔡英文能夠在卸任以前完成自己當初所說到的月薪3萬元目標。

▲▼勞動部基本工資審議委員會8/18召開，會議開始前全國勞團大串連群聚勞動部前。（圖／記者湯興漢攝）