日月光投資260億「打造綠色智慧工廠」！創2800個就業機會　預計2023年完工

▲日月光舉行高雄K13廠動土典禮。左起為宏璟建設總經理周家佩、立法委員劉世芳、經濟部長王美花、日月光半導體執行長吳田玉、高雄市長陳其邁、日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、日月光集團資深副總周光春、日月光集團資深副總蘇信一、高雄市政府副秘書長張裕榮。（圖／日月光控股提供）

財經中心／綜合報導

封測大廠日月光17日在高雄楠梓加工區第一園區，舉辦日月光K13廠房動土典禮，典禮邀請到經濟部長王美花、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、高雄市長陳其邁、立法委員劉世芳、高雄市政府副秘書長張裕榮、經發局長王宏榮、勞工局長陳石圍、南部聯合服務處執行長陳政聞等重量級貴賓，一起見證日月光的里程碑。

日月光控股表示，5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資，日月光瞄準這股產業趨勢，將加速推動智慧製造進程，持續擴大先進製程與產能規模。

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日月光K13廠房，將投資80億元於廠房建置，完工後將再投資180億元，擴充先進封裝產能，預計2023年完工，預估滿載年產值可達5億美元，可望創造2800個就業機會，延攬半導體專業人才，持續穩定台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。

▲日月光控股動土儀式。（圖／日月光控股）

經濟部長王美花表示，台灣半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，日月光為全球封測龍頭大廠，本次於楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

經濟部加工出口區管理處長黃文谷表示，加工區成立超過50年，目前係為全球半導體封測產業重鎮，感謝日月光選擇在楠梓起家、持續投資台灣。2019年，加工區啟動「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，是建廠50年以來，最大的聯合投資案，有日月光、興勤、華泰、宏璟建設等4家廠商的力挺，推動楠梓園區轉型為高科技智慧園區，為地方創造更多投資與就業機會。

高雄市長陳其邁表示，美中貿易戰為半導體產業帶來影響，世界正面臨供應鏈重組的局勢，未來，將推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，期許橋頭科學園區的設立，得以吸引更多國際大廠投資，同步串起南部科技廊道，將南台灣升級為全球最有價值的先進半導體產業聚落。

▲高雄市長陳其邁。（圖／日月光控股提供）

立法委員劉世芳表示，日月光為全球半導體封裝測試產業領導者，秉持積極的態度，以永續發展為經營目標，扮演產業先驅的重要角色。同步推動高端技術發展、落實環境保育行動，並以人為本，打造良好的辦公環境與企業文化，相信日月光的投資發展，可提供客戶和夥伴更優質的服務，讓台灣持續在業界發光。

日月光半導體執行長吳田玉表示，日月光以擴大投資規模，邀請更多研發人才進駐，活絡高雄地區經濟發展。K13廠房以「智慧科技、綠能環保、員工照顧」三位一體設計理念打造，以高階封裝技術為核心，發展5G+AIoT智慧工廠完整解決方案，並藉由高速網路串聯達成零缺點、高效率、最即時之半導體封測5G智慧製造大樓。

吳田玉指出，該廠採綠色工法，並強調生態平衡、保育、資源回收再利用等工法打造的建築，搭配生態綠帶，落實日月光的永續發展及環境保護的理念。5G是新技術，也是爆發性生意，日月光將持續投入先進製程，整合高雄地區研發及科技專才，掌握未來半導體產業發展先機，發揮在全球半導體產業的影響力。

▲日月光半導體執行長吳田玉。（圖／日月光控股提供）

K13廠房興建代表日月光5年「6廠投資計畫」的階段性成果，將楠梓加工區第二園區的智慧創新能量擴展至第一園區，與「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」投資建造的高端封裝製程K18廠，持續超前布局，打造高雄成為更完整的半導體產業聚落，帶動產能高峰。

K13廠為地下2層、地上12層的建築，總面積逾3.2萬坪，帶入綠建築節能環保概念之餘，更以員工的需求為考量，營造舒適友善的工作環境。