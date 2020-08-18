高股息龍頭基金登「2020上半年觀察報告」！退休族可優先選擇

▲退休族的理財配置中「穩定的現金流」相當重要。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

近年來國人退休理財意識崛起，加上國際ESG投資趨勢興起，元大投信立基於台股高修復力與高息優勢上，再結合投資市場兩大趨勢，為退休族群量身打造退休金融商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」以擁有高息的優質龍頭企業做為成分股。

由於基金符合市場需求，截至7月底規模逾586億元，建議透過定期定額方式分批投入，以長期投資產生複利效果，及早為退休生活做準備。

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具有國際指標性的投資研究機構晨星（Morningstar）近日公布最新出爐的基金市場資金流向觀察報告，2020年上半年台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔基金，「元大台灣高股息優質龍頭基金」在眾多基金當中不僅脫穎而出，在台股型基金中更是表現亮眼。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」結合眾多投資優勢與特性，規劃「月月配」、「年終配」配息機制外，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善。不僅推出前便獲得市場高度關注，今年3月甫推出便募得逾450億元，成立以來亦持續受到投資人青睞，截至7月底規模逾586億元。

退休族的理財配置中「穩定的現金流」相當重要，但在滿足投資人現金流需求的同時，兼具成長性與穩定度並不容易，有鑑於國人對於退休理財的重視及優質退休理財金融商品的迫切需求，元大投信推出市場少見的退休金融商品，由該檔基金受到市場關注程度反映出，國人對於退休理財的觀念已逐漸改變，除了過往習慣以儲蓄險與高收債作為退休理財規劃外，已開始選擇優質的台股基金作為退休理財標的。

然而目前台股正逢萬點之上，讓不少投資人卻步，不知如何擇時擇股而遲遲無法進場，向來致力於普及金融與市場推廣之元大投信，也為此特別推出「元定金生」專案，投資人以定期定額的方式投入「元大台灣高股息優質龍頭基金」可享有優惠，盼有助投資人及早進行退休理財規劃。