全球經濟風險高「面臨多重考驗」！投資專家：應布局電信債、美短債ETF

▲美國總統大選充滿變數。圖為美國總統川普。（圖／路透）

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫情二次傳染、美中衝突升溫、美國總統大選變數一波波到來，下半年全球經濟風險仍居高不下，投資人將面臨資產價格波動、收益縮水的雙重考驗。第一金投信建議，未來布局策略，應藉由兼顧穩健、息收的債券ETF，以降低投資組合的波動度，強化整體回報。

觀察目前全球政經不確定性指數，落在300點以上高檔區，相較於歷史平均177，高出7成，顯示未來經濟風險仍居高不下，主要來自變數有三：一是入秋後，疫情爆發二次傳染的可能性大；二是美、中從貿易衝突，擴大到外交、軍事層面；三是美國總統川普民調落後，年底大選添變數。

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第一金投信表示，面對市場諸多不確定性，投資人應該強化資產組合，分散布局股票、債券，避免重押單一資產。股票中，應著重在中長期趨勢明確的AI人工智慧等相關基金；債券部分，可搭配兼顧穩健、息收的投資級債、公債ETF，特別看好電信債、短天期的美國公債。

第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金，主要追蹤信用評級在投資等級以上的電信業公司債，並以美國為主，占指數權重將近7成；其次是英國、德國、法國、西班牙等歐洲各國發行的電信債，以成熟國家為主。

該基金經理人謝巧玲表示，歐美電信業公司債具備四大優勢：一是較不受景氣影響，獲利穩定度較高；二是殖利率優於金融債、科技債等主要產業，三是發行量大、流動性高，如AT&T、Verizon兩大電信公司，都名列前十大發債公司；四是在歷次市場修正之際，跌幅較輕，展現防禦、抗跌特性。

第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金經理人張正中表示，若擔心利率變動風險，也可以考慮短天期的美國公債，因為存續期間短，受利率波動影響有限。以過去10年為例，當美國10年期公債殖利率出現波動反彈時，美短債指數未隨之修正，而是呈現穩定緩慢上升趨勢。

其次，美國公債的規模、成交量都大，截至去年底，規模16.6兆美元、成交量5940億美元，高於各類券種之首，流動風險相當低；同時，近一年波動度，0-1年美公債只有0.28%，遠低於各公司債、新興市場債，避險性強，是保守型資金停泊或投資人調節資金的最佳去處。