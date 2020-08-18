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拜登一度想輕生！奪年輕參議員光環「妻女車禍雙亡」　長子癌逝…一句話挺爹到底

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▲美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）說，波伊生前「讓我答應他，不管發生什麼事都要好好的，也不要放棄這輩子一路走來的一切。」（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統拜登在1972那年，以29歲之姿當選德拉瓦州聯邦參議員，登上美國歷史上最年輕參議員排行榜。回顧他步入政壇的這些年，老天爺跟他開了個大玩笑，在他當選參議員的那一年，前妻、女兒死於重大車禍後，他腦海一度閃過輕生的念頭；到了2015年，當他內心搖擺是否參選2016年總統大選時，他的長子波伊腦癌病逝。

綜合美國政治新聞網站POLITICO等外媒報導，拜登（Joe Biden）挺過一波波黨內初選及辯論後，成為如今成為民主黨主推的人選，要與爭取連任的現任總統川普爭奪總統大位。只不過，面對妻女、兒子的接連離世，他接受CNN專訪時透露，內心其實有過掙扎。

▲在前妻、孩子們發生車禍當下，拜登正在華盛頓特區招聘工作人員，並沒有陪在家人身邊。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。） 

時間拉回1972年，當年拜登拿下「史上最年輕參議員之一」的光環，準備在政壇發光發熱，但當30歲前妻娜伊莉雅（Neilia）12月帶著孩子們外出採買聖誕節禮品時，卻遇上嚴重車禍，拜登長子波伊（Beau Biden）及次子韓特（Hunter Biden）雙雙重傷，當年才與13個月大的女兒娜奧米（Naomi）及娜伊莉雅則是搶救數天後不治。

談及一家人的遭遇，拜登向CNN記者柏格（Gloria Borger）透露，當年的他腦海中一度閃過輕生念頭，曾經想像過從橋上跳下去結束這所有一切的樣子，但「我只是想想，沒有真的去做。」他說，他這一輩子都沒有喝過酒，但當時他把酒給拿了出來，放在廚房桌子上，「但我甚至不能逼迫自己喝下一杯酒，真正把我救出來的，是我的兒子們。」

▲▼ 拜登2015年面對長子波伊（Beau Biden）癌逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登2015年送走罹癌長子波伊（Beau Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，白髮人送黑髮人的傷痛並沒有因此宣告終結。成功在車禍倖存下來的波伊2013年確診腦癌，儘管進行手術，術後恢復狀況看似不錯，但癌細胞最終仍擴散，於2015年5月病逝。當年身為前總統歐巴馬（Barack Obama）副手的拜登正猶豫是否參選2016年美國總統；同年10月，他在歐巴馬的陪伴之下，在白宮首度證實不參選的立場，因為他仍因為喪子感到哀痛。

憶起這段令人揪心的過往，拜登披露，「波伊（生前）讓我答應他，不管發生什麼事，我都要好好的……他擔心我會放棄我這輩子一路走來的一切，他知道我會照顧好家人，但他並不希望我離開，這給了我一個明確的目標。」

如今，拜登已成為民主黨力推的總統人選。他說，現在每一天的目標，就是要讓他的兒子能以他為榮，這是他花費多年時間才看清的一件事，不論是死去的前妻、女兒或是兒子，「他們就是我生命中的一部分。」

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▼拜登（左）日前宣布副手為加州參議員賀錦麗。（圖／路透）

▲▼拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。（圖／路透）

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