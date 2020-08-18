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企業財報優、遠距辦公夯！帶旺雲端科技題材

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▲雲端,科技。（圖／取自pixabay）

▲雲端科技趨勢走揚。（圖／取自pixabay）

記者陳心怡／台北報導

8月以來美股道瓊指數與S&P 500指數各自上揚近6%、逾3%的漲幅，搭配近周上半年財報利多挹注，約七、八成企業公司財報數據優於預期，多數是科技類產業、利多帶動市場上行氣氛。凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸表示，目前美國等主要國家持續防疫，全球仍採取邊境管制，遠距辦公題材發燒，帶旺雲端科技趨勢走揚。

徐慧芸表示，受到二次疫情隱憂影響，遠距辦公與資訊科技的周邊需求更旺盛，雲端科技應用需求量也攀升，美股大型科技類股當中，雲端題材表現較搶眼，也拉抬上下游供應鏈成長，包含晶圓代工、5G手機晶片、線上廣告視訊等族群，估計全球疫情趨緩前，市場需求量將持續拉抬雲端應用題材。

請繼續往下閱讀...

徐慧芸指出，防疫生活下，大眾對資訊需求量的改變，資料中心使用量也隨之增加，拉高伺服器的需求量，其中5G題材，受惠於半導體資料中心擴增設備及先進製程之需求，企業成長幅度不容小覷。FinTech、AI題材則受到居家檢疫、遠距辦公等宅經濟發酵，不僅挹注行動支付、電子支付與第三方支付需求大增，也為新零售電商時代注入資金養分。

產業面來看，徐慧芸表示，新零售市場是結合電商、實體店面、物流串聯、線上廣告到線下消費等體驗，透過數據分析，提供多元的支付方式，非常符合現階段的市場氛圍。根據統計，高盛預估2020至2024年全球電子商務規模仍可維持每年雙位數的增長，並預估至2024年規模量可逾5兆美元。

展望後市，徐慧芸提到，目前短線上著重觀察資料中心建置的資本支出，估計第三季應為今年低點，而記憶體及相關零組件成長動能，待第四季可能逐步恢復。長線上，受到美國疫情尚未趨緩下，相關軟體資本支出仍可望持續強勁成長，強力看好5G、AI與雲端相關應用題材，尤以聚焦於美國資訊科技類股、且佈局軟體比重高的雲端科技型基金表現更能脫穎而出。
 

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