辣媽照全家福見「門邊站長髮女童」盯鏡頭　換濾鏡後發現：手裡有拿東西

▲愛麗絲全家福的照片調亮後,門邊鬼影變的超清楚。(示意圖/取自免費圖庫Pakutaso)

實習記者任珈萱/綜合報導

愛爾蘭一名23歲女子愛麗絲(Alice Martin)於4月初時,與湯姆(Tom Brown)、兒子路易(Louie)在家中拍攝全家福照片,但是愛麗絲檢查照片時,卻發現身後的門邊有個奇怪的影子,放大一看竟發現,有「女童拿著東西直盯鏡頭」,嚇得她馬上搬家。

據《太陽報》報導,愛麗絲4月初與家人一起拍攝全家福,檢查照片時卻發現,其中一張在客廳拍攝的照片中背景怪怪的,放大一看才發現,原來家人身後的門框邊「有長髮女童的身影」,手裡還拿著東西,嚇得她立刻把照片傳給姐姐看。

據報導,兩人把照片調亮,又換了多種濾鏡才確定,那是一位女童,手裡還拿著不知名的東西,而且直勾勾的盯著鏡頭。

據了解,愛麗絲表示,「我看到一個留著長髮的小女孩,拿著東西,這不是一件好事,雖然大家都說這看起來不錯,並沒有傷害到我,但是這讓我有點退縮;所以我馬上傳給姐姐,問她對這張照片的想法,然後我們稍微改變了照片的亮度後,我可以看清楚看到它的眼睛」。

愛麗絲也說,當時他們一家人剛搬進這個家時,一直在公寓裡感到怪異的感覺,電視會自己開,玩具會突然出現,而且兒子沒辦法在房間裡面安靜下來,這讓她很不高興,也不想待在那裡。

最後,愛麗絲一家人沒辦法忍受,所以選擇搬家;搬到新家後,一切都沒問題,兒子也睡得很好,所以更加確定,舊房子裡一定有什麼東西。

Mum felt ‘sick’ after spotting spooky ‘ghost girl’ in background of family pic after years of ‘creepy hauntings’ in flathttps://t.co/BLfSBEp12L