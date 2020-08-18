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1.4萬年前「小狗」的最後一餐！　胃裡殘骸竟是「長毛犀牛」

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▲俄羅斯科學家在西伯利亞發現了一隻像是小狗或小狼的完整屍體。（圖／翻攝自瑞典古遺傳學研究中心推特）

實習記者劉雪兒／綜合報導

俄羅斯科學家於2011年發現了一隻疑似小狗或者小狼的動物遺體，如今又有最新發現，瑞典科學家在牠的胃部裡找到「長毛犀牛」（Coelodonta antiquitatis）的遺骸，且推斷這隻1萬4000年前的「小狗」胃裡面的長毛犀牛，可能是世上最後一隻，而狗狗可能在吃掉最後一隻長毛犀牛後不久就死亡，所以才沒有被消化。

根據CNN報導，最初科學家以為，幼犬胃部裡的毛皮組織屬於「穴獅」（Panthera spelaea），不過瑞典古遺傳學研究中心學者戴倫（Love Dalen）則推翻這個論述，他參考所有哺乳動物的線粒體DNA，且對照數據庫後，發現這與已經滅絕的長毛犀牛幾乎吻合。

戴倫補充說，這是完全聞所未聞的，對於「冰河時期」的食肉動物胃裡出現長毛犀牛殘骸一事感到陌生，而在進行樣品放射性碳測年後，他們非常確定胃部的殘骸大約有1萬4400年歷史，並從而推斷出，這是小狗可能已經吃掉最後一隻剩下的長毛犀牛，且食用完後不久就死亡了，所以才沒有被很好地消化。

「長毛犀牛」是一種已滅絕的犀牛，生存於更新世，並在冰河時期存活了下來。披毛犀生活在歐亞大陸北部，而其近親的板齒犀則生活在南方。披毛犀有兩隻扁平的角，可以推開雪來吃草。牠亦有一層厚厚的毛皮及脂肪，用來在寒冷的環境保持溫暖。

「更新世」亦稱洪積世，時間自2,588,000年前到11,700年前，為地質時代中新生代第四紀的早期。這一時期絕大多數動、植物屬種與現代相似。顯著特徵為氣候變冷、有冰期與間冰期的明顯交替。

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