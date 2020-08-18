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後疫情時代自行車熱銷　巨大：產線不想撤出中國大陸、會提高產量

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▲為改善捷安特全球各銷售公司低庫存的狀況，巨大旗下各製造廠都全力投入生產。（圖／記者林敬旻攝）

▲為改善捷安特全球各銷售公司低庫存的狀況，巨大旗下各製造廠都全力投入生產。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代帶動自行車通勤需求，全球自行車製造龍頭巨大董事長杜綉珍接受外媒採訪時表示，近期強勁的市場需求帶動產能吃緊，過去因應中美貿易戰移出的大陸產線，必須提高產量，巨大並不想撤出中國大陸，但是在貿易戰下關稅障礙太多。

展望2020下半年，因新冠肺炎疫情所帶動的自行車熱潮，隨著民眾健康及運動意識提升，持續為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益，消費需求也預計從通勤與入門產品，擴展至中階與高階車款。

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杜綉珍表示，巨大集團將運用四大品牌—Giant、Liv、 Momentum、CADEX的優勢，陸續推出滿足各消費族群所需的新年度車款及高階零組件。藉由產品的多元化及創新，電動自行車仍是歐洲市場主流也是巨大集團主要成長動能之一，將可持續帶動銷售成長。

在生產製造方面，為改善捷安特全球各銷售公司低庫存的狀況，目前各製造廠都全力投入生產。新建的巨大集團匈牙利廠也啟動生產，7月開始出貨，將逐步提升產能，其產品包括一般自行車及電動自行車。匈牙利廠的投產，不僅將擴大巨大集團在歐洲市場的佈局、強化歐洲短鏈供應實力，也將進一步提升巨大集團在歐洲市場的佔有率。

依據財報，巨大集團2020年第二季單季營收達新台幣197億，每股稅後純益（EPS）為 4.06元，創下單季歷史新高；今年上半年集團合併營收達330億元，年增7.5%；受惠於電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，毛利率提升至21.7%，稅後淨利21.5億元，年增24.9%，每股稅後盈餘（EPS）為5.74元。

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