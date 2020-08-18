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基隆警盤查通緝犯！慘遭「狠揍蛋蛋」怒吼：他打我懶O…忍痛蹲地等同仁支援

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆一名員警值勤盤查到一名通緝犯，卻遭對方狠揍下體。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆市第四警分局中華路分駐所一名林姓員警今年3月10日值勤時，見一名李姓男子行徑可疑，便上前盤查，發現李男為通緝犯身分後，旋即要求對方蹲下。怎料，李男卻以拳頭揍毆他的下體，林員忍痛待同仁前來支援，才順利將李男帶回到案。對此，基隆地院依妨害公務執行罪，處李男3月徒刑，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，當時林員上前盤查，發現李男為涉犯公共危險罪、遭法院通緝的罪犯後，立即通知2名同仁趕赴現場支援，然而，同時間李男先是假意蹲下「接受盤查」，下秒卻朝林員下體出拳，林員只好忍痛，待同仁前來協助壓制，最後才順利將李男帶回警局。

林員送醫後，確認其受有陰莖挫傷、左側陰囊腫脹瘀血5公分、左側睪丸周圍血腫、龜頭瘀血1公分等傷害。經檢方偵訊後，李男遭認定涉犯妨害公務、傷害罪，依法起訴。

不過，李男偵訊時辯稱，因為當時林員壓到他的腳，想要稍微移開，卻遭林員誤認要逃跑，遂對他進行壓制，他強調，絕對沒有攻擊林員的意圖；然而，林員的同仁則證稱，當時抵達現場後，林員曾大聲吼叫「他打我懶O」。

法官調查，李男其實於2018年就已涉犯妨害公務罪，遭判刑4月確定，如今再次犯下同樣錯誤，對依法執行公務之公務員施行強暴行為，顯然未記取教訓、篾視公權力，考量李男事後當庭坦承犯行，已與林員成立調解賠償，林員也撤銷傷害罪告訴，因此，基隆地院最終依妨害公務執行罪，判李男3月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。


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