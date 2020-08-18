新竹考汽車駕照17K！　過來人憶當年「佛心價格」：漲價好多

▲許多學生會利用暑假期間去考駕照。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

想要開車上路，報名駕訓班是必經過程，許多人也會在成年後，馬上就去考駕照，有網友日前到駕訓班詢問價格，發現「北部的駕訓班竟然比較貴」；新北地區需要16000元，高雄竟然只要13000元，讓她疑惑「在南部考駕照是不是比較划算？」

原PO在PTT發文，日前去駕訓班詢問價錢，「不問不知道，一問才知道原來這麼貴」，新北市自排價格大約15000-16000元、桃園16000元、新竹17000元，學生優惠另外算、台中13000-14000元、高雄13000-14000元，補考的價錢則另外計算；相較之下，新竹的價格比其他地區都還要高。

請繼續往下閱讀...

▲許多人成年後的第一件事情就是考駕照。（圖／記者邱中岳翻攝）

有網友認為，南北收費差距主要因為「地價」不同，「這幾年地價漲的亂七八糟，尤其是工業用地。駕訓班需要租用大片土地，學費怎麼可能不漲」。也有人認為，現在考照的內容和以往不同，不能相提並論，「107年新制多了道路駕駛考驗，無論平常練習+正式考試，都多了成本（購買新車、保險、教學時數），比以前貴很合理」。

而大部分的網友則認為，每年隨著物價上漲，報名費也會跟著變貴，「3年前在台南考全部用完9000元」、「6年前考，台南5500元」、「台中7年前8000元」、「七年前4500元高雄手排」、「新北6年前考才9000元」、「想當年我在台北花9000元，一堆人笑我盤子」、「高雄9年前，手排6000元」。

根據「交通部公路總局」規定，各地區的駕訓班，小型車班、大客、貨車班、聯結車班、小型車附掛拖車班「不含代辦費」，上限為13,000元（臺北市及高雄市為13,500元），下限為8,000元（臺北市為9,000元），另小型車逕升大客車班訓練費收費上限為 14,500元，下限為8,000元。