為五角大廈暫緩！川普第7度佛心：再給華為46天豁免期

▲川普暫緩五角大廈對華為（Huawei）的禁令。（圖／路透社）

記者謝欣辰／綜合報導

根據美國2019年《國防授權法》第889條的規定，禁止政府與供應鏈包含華為（Huawei）等五家中國公司產品的公司交易，此禁令原本在美東時間8月13日生效，但目前傳出川普決定暫緩，主要原因是五角大廈還有許多通信設備與華為有長期合作，不能說斷就斷。

根據《國防新聞》（Defense News）報導，川普延緩五角大廈「使用華為和其他中國製造的電信設備」的禁令至9月30日；為與五角大廈有業務往來的中國公司提供了喘息空間，因為它們也正受新冠肺炎造成的經濟影響。

根據美國國防部副部長埃倫·洛德（Lord）的備忘錄提到，情報總局局長約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）以美國國家安全利益為由，希望川普給予五角大廈臨時豁免權，讓國防部繼續採購裝備。

拉特克利夫說，國防部的使命是提供必要的軍事力量，以制止戰爭並保護國外安全，這對國家安全非常重要；因此，支持國防部採購商品和服務也符合美國國家安全利益。

拉特克利夫也請洛德提供更多與在禁令名單上的中國公司簽約替代方案的風險，讓五角大廈能做好國安準備。

但禁令目前只針對五角大廈進行暫時豁免，美國商務部於美東時間8月17日宣布，對華為和旗下在國外的附屬機構採取進一步的限制措施，禁止它們獲取在美國境內外開發和生產的技術。