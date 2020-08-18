　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普空軍一號降落險撞無人機！同行記者回憶「靠非常近」　擅闖空軍基地禁區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的空軍一號座機被無人機接近，存在飛安問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據機上同行的數名人士指出，美國總統川普於美東時間周日（16日）晚間搭乘空軍一號，在華盛頓特區附近的空軍基地降落時，一架無人機突然出現在機側，差點撞上總統座機。目前相關單位已展開調查，但每年數以百千計有關無人機的事件發生，均指出同一個問題 ─ 調查非常困難。

彭博社（Bloomberg）引述在場人士指出，當時型號為波音757的空軍一號，即將在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）降落，就在傍晚5點54分觸地前數分鐘，一架黃黑相間、結構呈十字型的無人機突然出現在機身右側。

法新社記者史密斯（Sebastian Smith）當時也在機上，降落後他發布推文表示，空軍一號飛越一個小型物體，該物體非常靠近總統座機，看起來就像是一架無人機。

白宮軍事辦公室及美軍第89空運聯隊周一（17日）發布聲明，軍方已知悉相關報告，目前正在檢視該起事件；川普本人則未有置評。然而近年無人機的使用型態及發展速度相當快，相關配套及預防措施都還來不及跟上，調查的困難程度可謂惡名昭彰，該起事件還只是美國累積在案數千件中的一件。

▲▼川普搭乘空軍一號前往越南參加「川金二會」。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普安全在馬里蘭州的空軍基地降落。（示意圖，非本次事件／達志影像／美聯社）

多數民用無人機重量極輕，儘管擊毀一架噴射客機的機會極小，但美國政府研究顯示，其所造成的損壞會大於同體型的鳥類，可能撞碎座艙擋風玻璃，或是造成引擎故障。

無人機的存在於一定程度上影響國安、飛安等各方面，美國聯邦航空總署（FAA）每年都會收到成千上萬的相關報告，包括無人機飛得太靠近其他飛機，或是侵入禁制區的空域。

國家運輸安全委員會（NTSB）數據顯示，無人機實際撞上飛機的事件其實不在少數，但沒有一起真的造成人員受傷或飛機墜毀。2017年9月21日，陸軍一架直升機在紐約市附近，遭業餘愛好者操控違法飛行的無人機撞上，造成直升機受損，所幸最終安全降落。

去年12月4日，「ABC」旗下洛杉磯當地電視台「KABC-TV」，一架直升機在飛越洛城上空時遭到不明物體撞擊，國家運輸安全委員會報告於今年7月得出結論，該不明物體正是一架無人機。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債悔悟　從爛賭鬼變
誠品開賣醫用口罩！　一次可買6盒
嫩妻開車闖平交道！男星直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死
快訊／今再新增1例！　指揮中心1400說明
心碎撞擊影片曝！無照吊車追撞…2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誰是幸運兒？　川普：我將赦免一位「非常非常重要」的人

為五角大廈暫緩！川普第7度佛心：再給華為46天豁免期

紐時：美國試圖提升台灣地位　只差「承認主權」！

驚！川普搭乘空軍一號差點被無人機擊中...降落前出現在機身右方

氣老婆碎念N小時　自衛隊夫「臉朝下」抓頭撞地嗆：她先侵犯我

以色列阿聯關係宣布正常化！分析：將激起新阿拉伯之春

前第一夫人四度發表演說！全代會力挺拜登　蜜雪兒：他相信科學也說實話

男星開直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死！嫩妻闖平交道　驚悚畫面曝光

川普空軍一號降落險撞無人機！同行記者回憶「靠非常近」　擅闖空軍基地禁區

美民主黨今召開全國代表大會　疫情影響...拜登將「遠距獲提名」！

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

誰是幸運兒？　川普：我將赦免一位「非常非常重要」的人

為五角大廈暫緩！川普第7度佛心：再給華為46天豁免期

紐時：美國試圖提升台灣地位　只差「承認主權」！

驚！川普搭乘空軍一號差點被無人機擊中...降落前出現在機身右方

氣老婆碎念N小時　自衛隊夫「臉朝下」抓頭撞地嗆：她先侵犯我

以色列阿聯關係宣布正常化！分析：將激起新阿拉伯之春

前第一夫人四度發表演說！全代會力挺拜登　蜜雪兒：他相信科學也說實話

男星開直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死！嫩妻闖平交道　驚悚畫面曝光

川普空軍一號降落險撞無人機！同行記者回憶「靠非常近」　擅闖空軍基地禁區

美民主黨今召開全國代表大會　疫情影響...拜登將「遠距獲提名」！

中職／樂天阿迷趴　BOXING樂團賽後開唱

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

跳跳虎我來救你了！　天兵柴堅持「咬尾巴」拖走整張茶几

六都「這一都如果消失」其他縣市也無感！點名最多台南　當地人竟附議了

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

台海風雲》宋兆文／共軍一月出兵？前CIA副局長不懂的台海冬季海象

北畜董座、總座雙辭　姚量議砲轟柯市府：不願意成為魔鬼的一份子

怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

國際熱門新聞

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

男星直播「列車迎面撞」生死瞬間曝

性感女模全身著火！裸上身燒成火球衝出求救

墓園現嬌小身影　她淚崩：女兒回來了

死亡谷54.4度　地球百年高溫紀錄

安倍晉三返家　就醫檢查7.5小時

專家：中國對港作為代價「永遠失去台灣」

即／剛被爆吐血...安倍晉三今緊急就醫！

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

美加強限制　打擊華為取得晶片管道

白俄總統拒重選　歐盟將開緊急峰會

白俄總統　承諾公投後將重新大選

前CIA情報官成中國間諜！　面臨最高無期徒刑

爸爸回頭　驚見兒被鱷魚咬在口中

更多熱門

相關新聞

前CIA情報官成中國間諜！　面臨最高無期徒刑

前CIA情報官成中國間諜！　面臨最高無期徒刑

美國司法部於美東時間周一（17日）表示，一名曾為美國中央情報局（CIA）工作的情報官，因涉嫌為中國政府從事間諜活動而遭逮捕。該名前情報官為67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，暫譯），他於2天前落網。

那指漲110點再創新高！　美股漲跌互見

那指漲110點再創新高！　美股漲跌互見

美加強限制　打擊華為取得晶片管道

美加強限制　打擊華為取得晶片管道

死亡谷54.4度　地球百年高溫紀錄

死亡谷54.4度　地球百年高溫紀錄

趙立堅：美政客非要置TikTok於死地

趙立堅：美政客非要置TikTok於死地

關鍵字：

川普空軍一號無人機北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面