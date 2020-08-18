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一樣6台冷氣狂吹　電費比上個月多2倍！網曝「暴增」關鍵點

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▲▼冷氣,空調。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夏季的的電費計算會稍微高一點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

天氣越來越炎熱，不少人在家會開一整天的冷氣，關於電費的金額，網路上也有許多人在討論。一名網友指出，家中使用六台變頻冷氣，本來電費都維持在2770元左右，但最新一期的帳單卻是5207元，暴漲近2倍的價格，令他非常崩潰，網友們看完後直接點出「關鍵原因」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，家中約50坪，平常使用6台變頻冷氣、一台變頻除濕機、一台變頻空氣清淨機、一台淨水器24hrs開，家中的燈泡全都是LED省電燈泡，使用習慣跟方式都沒有改變。4-6月的電費帳單金額是2770元，6-8月卻暴漲到5207元，他當場嚇壞，「為什麼電費會暴增那麼多？」

請繼續往下閱讀...

▲▼冷氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人紛紛表示，這一期的電費比上一期還要貴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文發出後，網友們留言表示，「度數po出來，我們才能判斷是不是台電的問題阿」、「就算用法一樣，室內外溫差也不一樣」、「50坪很正常的表現，夏天多一倍以上正常」、「感覺大家都這樣~我這個月也是暴增了2-3000」、「這期好多人都暴增」、「據說中午用電會變貴」、「六台這樣算省了」、「這便宜了，我都破萬了」。

也有內行人跳出來解答，「夏季的電費計算會稍微高一點，尤其大於一些度數的電費更高」、「事實就是今年夏季用電特別貴，搞不好明年更貴」、「除了夏季電價外，這兩個月天氣特別熱，冷氣可能都要全力降溫壓縮機，可能很少休息是不是變頻差距就縮小，用電就大幅提高，最近一堆電費文我覺得原因是這個吧」、「6/1～9/30是夏季電價」。

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