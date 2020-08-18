同樣300元！為何義大利麵OK「牛肉麵不行」　網歪樓：東方燉牛佐青蔥麵可以

▲義大利麵。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

處在全球化的時代裡，就算身在台灣，也能輕鬆品嘗到各國美食。義大利麵可說是隨處可見的異國料理之一，價格大多落在300元左右；反觀自台灣出產的牛肉麵，明明同樣是麵食，但只要價格突破250元，就會被消費者嫌貴，因此就有網友好奇，「憑什麼義大利麵破300元很正常，牛肉麵就不行？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「憑什麼義大利麵破300（元）很正常，牛肉麵就不行」為題發文，義大利麵的價格平均多落在300元上下，但對台灣人而言，其實是個合理且能接受的價格；不過，台灣道地的牛肉麵只要價格飆破250元，多數人就會列為拒絕往來戶，因此原PO就好奇，義大利麵的成本真的有比牛肉麵高出這麼多嗎？

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貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「義大利這麼遠來的麵當然貴啊」、「西洋的東西啊」、「吃裝潢的才會到300（元）吧」、「外國的月亮比較圓啊」、「吃裝潢和氣氛」、「舶來品要過海關」、「義大利麵好吃的通常都是整份現煮，比較吃人力」、「我覺得義大利麵比牛肉麵好吃，賣貴合理」、「義大利的牛肉麵應該也很貴」。

▲牛肉麵。（示意圖／取自Pixabay）

不過也有網友認為，其實在台灣價格實惠的義大利麵也不少，「70塊的義大利麵沒吃過嗎」、「明明就一堆150（元）的義大利麵店你又不去吃」、「那去吃薩莉亞」。

另外，還有網友覺得換個名字就能身價大漲，「名稱問題啊，你改東方燉牛佐青蔥麵，300元沒毛病」、「澳洲牛肉佐當季番茄蔬菜手工日曬麵，贈限量酸菜」、「100元的牛肉麵，換個義大利名字，就可以賣500元了」。

而後，也有不少網友開始跟上風潮，紛紛發文詢問，「憑什麼西班牙燉飯破600很正常炒飯就不行」、「憑什麼牛排能賣到超貴，排骨不行」、「憑什麼義大利麵可以賣超貴，台灣乾麵不行」、「拉麵賣300（元），鍋燒麵賣60（元）？」