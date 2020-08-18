白宮後悔當初未封城　肺炎躍升美國第三大死因　

▲新冠肺炎疫情在美國延燒，如今已造成17萬人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計數據顯示，美國新冠肺炎確診病例已破543萬人、死亡人數超過17萬。新冠肺炎已成為美國僅次於心髒病與癌症的第三大死因。由於情況仍不樂觀，白宮表示，當初的美國若能進入更嚴格的封鎖行動，或甚至像義大利一樣進入封城狀態，可能有80%的病例可以被避免。

據CNN報導，美國在過去的三週，每天有超過1000人死於新冠肺炎。前疾管局（CDC）局長費瑞登（Thomas Frieden）指出，新冠肺炎已超越意外、創傷、肺病、糖尿病、阿茲海默（Alzheimer`s Disease）等疾病，成為美國第三大死因。他補充，美國的新冠肺炎死亡率也遠高於其他許多國家，「上周美國人因新冠肺炎死亡的機率比歐洲人高出了8倍之多。」

隨著美國開學季的到來，越來越多的學生重返校園，專家們擔心「檢測人數減少、檢測結果呈陽性機率增加」將成為擾人的趨勢。「新冠肺炎追踪計劃」（Covid Tracking Project）數據顯示，與7月下旬相比，美國每天進行檢測的數量平均下降了6萬8千人，然而，約翰霍普金斯大學的數據反映，檢驗陽性的機率仍高於建議的5％。

▲美國校園掛著提醒學生們佩戴口罩的告示。（圖／路透）

病毒學家海瑟廷（William Haseltine）指出，美國的情況仍不樂觀，檢測情況也不理想，「我們可能會在10個具有傳染性的人中錯過8個，儘管結果顯示呈陽性的人數減少了，但這還是很令人擔憂，疫情仍在蔓延。」

白宮新冠病毒工作小組協調員比爾斯（Deborah Birx）在回顧新冠肺炎大流行的初期情況時表示，她現在希望當初的美國能進入更嚴格的封鎖行動，「我希望我們當初能像義大利一樣進入封城狀態」。當時的意大利，除了基本活動外，並不被允許外出。

比爾斯也指出，美國的問題在於人們不夠謹慎，群聚與不佩戴口罩讓疫情控制變得困難。「要是全美國的人們都減少不必要的外出、佩戴口罩並避免高風險行為，那超過80%的病例可能可以被避免，成千上萬人的性命也能被挽救。」

▲比爾斯認為，若在肺炎流行初期即封城，也許能減少至少80%的病例。（圖／路透）



