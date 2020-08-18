美民主黨今召開全國代表大會　疫情影響...拜登將「遠距獲提名」！

▲拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨全國代表大會將於17日至20日舉行，一連四天的代表大會中，民主黨不但會齊聚一堂正式提名拜登與賀錦麗成為2020年美國總統大選的正副候選人，同時也會發表最新黨綱。此外，雖然每次的代表大會都會有上萬人出席，然而本次大會受到疫情影響，出席人數勢必將大幅減少。

民主黨每逢大選前都會舉辦全國代表大會正式提名該黨候選人，只有在大會上宣布，才算是黨內的正式表態。根據BBC報導，民主黨17日至20日將於美國中西部威斯康辛州（Wisconsin）的密爾沃基市（Milwaukee）一間會議中心舉辦全國代表大會，拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）預計將於本次大會上獲得正式提名，代表民主黨出馬2020年美國總統大選。

▲賀錦麗將成為拜登副手，共同出馬角逐2020年美國總統大選。（圖／路透）



依循慣例，民主黨每年都會有上萬人出席這樣的黨內盛事，然而今年受到新冠肺炎疫情影響，與會人數勢必大幅減少。不過，此次大會將會在民主黨的社群帳號與部分電視新聞頻道進行直播。據悉，民主黨也將在本次大會發表最新黨綱。

據報導，受到疫情影響，拜登將不會現身此次大會，但他會從他的家鄉德拉威爾州進行連線，接受「遠距提名」，而這也是自1944年以來，首次有美國主要政黨的總統候選人在代表大會現場以外的地方接受提名。

在17日的大會上，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）也將現身，前總統克林頓（Bill Clinton）與拜登的妻子吉爾（Jill Biden）則會在18日發表演說。另一方面，2016年總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）與參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren）19日也會出席大會。