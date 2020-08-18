台股早盤小跌！美出重拳封殺華為　聯發科一度跌停

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

受到晶片製造商輝達（Nvidia）及其他科技股提振，那斯達克指數周一（17日）刷下歷史新高，而道瓊工業指數則因金融及工業股拖累而收跌。台股昨日開高走高，終場收在12956點，今日開盤上漲18點，指數開在12974點；早盤翻黑下跌17點，暫報12938點。

川普政府周一宣布進一步限縮對華為的限制，阻止華為取得未經特別許可的半導體產品，包括境外公司利用美國軟體或技術開發及生產的晶片。市場推測，聯發科的華為訂單恐怕會受到直接影響。聯發科（2454）今日以617元開出，早盤一度跌停，截至上午9點08分，股價來到623元，跌幅超過9%。

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供應鏈傳出，8吋晶圓代工產能供不應求，聯電（2303）將開漲價第一槍，自11月起採用新價格，平均漲幅達5%至10%，聯電ADR周一日上漲2.27%，聯電今日開在24.4元，上漲1.04%。

蘋概三王方面，台積電（2330）今日以440元開出，上漲1.15%；鴻海（2317）開在80.5元，上漲0.37%；大立光開在3860元，下跌1.03%。

美股周一漲跌互見，大型零售股Q2財報本周登場，道瓊工業指數開盤僅小幅上漲，終場收跌；受到新冠肺炎疫情影響，科技股持續看漲，那斯達克指數漲逾百點，收盤再創新高。

道瓊工業指數下跌86.11點或0.31％，報27844.91點；那斯達克指數上漲110.42點或1％，報11129.73點；標普500指數上漲9.14點或0.27％，報3381.99點。