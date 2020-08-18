中國對港作為代價「永遠失去台灣」　國際策略專家：若攻台美國必有動作

▲中國遼寧號航母先前抵達香港。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國6月強推《港區國安法》加強對港管控力道，日前更有數百名港警直闖壹傳媒逮捕創辦人黎智英等高層；國際策略專家於美東時間周一（17日）受訪時表示，北京對港作為，將永遠以失去台灣為代價，他也懷疑連年高喊武統的中國，是否真有膽量走上這條路。

根據「CNBC」報導，獨立策略（Independent Strategy）首席暨國際策略專家羅奇（David Roche），接受「Squawk Box Asia」節目專訪時指出，中國將台灣視為國土一部分，並將台灣定位為「叛離省分」，但事實是中國共產黨從未統治過台灣，卻不斷威逼利誘台灣接受北京「一國兩制」的大框架。

▲我空軍防空部於軍演期間發射天弓一型防空飛彈。（國防部提供）

羅奇簡介香港近代歷史，曾為英國殖民地的香港，後受中國以一國兩制為原則統治，經濟環境及司法系統均與中國大陸大不相同，並且港民能夠行使部分選舉權；然而一切在港府欲推動修犯條例卻遭港民群起抗議，擴大成自去年延續至今的反送中運動後急遽變調。

中國強推《港區國安法》，引起曾參與抗議示威的民眾的極度憂慮，包括英國、美國在內，多國政府高層皆出聲譴責，影響中國外交關係。而羅奇指出，香港的局勢演變將成為一股推力，加速台灣遠離中國，「香港發生的事情讓中國永遠失去台灣」。

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦今年夏天在南海聯合操演。（圖／達志影像／美聯社）

儘管中國未曾放棄武統台灣的口號及軍事演練，羅奇仍相當懷疑北京是否真會走上這條路。他分析原因指出，若北京當局運用武力強取台灣，將冒著破壞對美關係的代價，尤其兩國近期針對2019新型冠狀病毒（COVID-19）、香港自治及國安法、中國科技公司竊取用戶個資、智慧財產權等議題，互相指責對方並提高力度，而台灣也是兩國間的爭執點。

「撇除美國和台灣之間沒有正式的國防協議，或美國必出兵協防台灣的正式文件」，羅奇指出，「事實上，如果中國軍隊對台灣做出任何類似舉動，美國必有動作」，而這就會使美中冷戰迅速沸騰成為熱戰。