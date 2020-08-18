性感女模全身著火！裸上身「燒成火球」衝出求救　過程全被拍

▲卡蒂烏西亞曾在選美中勝出，上了雜誌封面。（圖／翻攝自《globo.com》）



記者崔子柔／綜合報導

巴西31歲的火辣女模卡蒂烏西亞（Katiuscia Silva Mota）上週與女友吵架，女友衝出門再回家時，竟看見卡蒂烏西亞裸著上半身，全身著火正要往外跑。最後由女友及鄰居協助滅火，卡蒂烏西亞送醫治療後生命無大礙，但全身多達45%灼傷，引火原因還在調查中。

根據《globo.com》報導，卡蒂烏西亞和交往一年的21歲女友住在塞拉市，兩人在8月10日晚上6時左右發生爭執，卡蒂烏西亞試圖把女友拉進屋內，又追出樓外繼續吵，最後只有卡蒂烏西亞回到屋裡。

後來女友回到大樓門外，竟看見在玻璃門內的卡蒂烏西亞全身著火，當時旁邊有一名男鄰居見狀就前來協助開門、滅火，卡蒂烏西亞一把將女友抱住，最後兩人倒在地上，女友、鄰居和後來經過的路人連忙協助將火勢撲滅，所幸生命無大礙。

▲全身著火的卡蒂烏西亞裸著上身想往外衝。（圖／翻攝自《globo.com》）



女友表示，當晚卡蒂烏西亞因為吃醋才引起爭執，搶走她手上用來製作香水的易燃材料，灑到兩人身上，「我一看就問她難道要燒死我們？也試圖把打火機丟出窗外，她重新撿回打火機時我就衝了出去」，「我絕對沒有要燒她的念頭，也不會這麼做。」

卡蒂烏西亞的媽媽馬里扎（Marilza Silva Mota）表示，女兒現在生命跡象穩定，身上有45%灼傷，從脖子到腳都被包紮起來，「她現在最擔心會毀容，她不可能是蓄意引火，因為她一直都很愛漂亮。」真正的起火原因仍在調查中。

▼兩人爭執過程全被錄下。（影／翻攝自youtube／deivisson oloco meu）

