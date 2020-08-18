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各國央行力推數位貨幣　專家揭3大關鍵動機

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▲▼ 香港北威集團董事總經理、前財政部長劉憶如。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲香港北威集團董事總經理、前財政部長劉憶如。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

各國央行相繼投入央行數位貨幣（CBDC）的研發與推動，台灣也不例外，香港北威國際集團董事總經理、台大財金系兼任教授劉憶如指出，央行推行CBDC主要是有金融普惠性、支付效率、支付安全等動機，不過數位貨幣也伴隨著資安、隱私等疑慮。

香港北威國際集團日前舉行「數位貨幣新趨勢：不容小覷的金融影響力」論壇，會中劉憶如引述國際清算銀行（BIS）調查，指央行推行數位貨幣背後有3大動機：一是金融普惠性（financialinclusion），全世界仍有很多人沒有銀行戶頭，平常還是以現金交易，銀行如果發行數位貨幣，則可取代現金發行與交易。

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其次是支付效率（payments efficiency），劉憶如舉例，今年疫情期間如果想要救助低所得國民的國家，美國會寄支票，不過並不是人都有辦法到銀行兌現，假如這些人有數位錢包，就能很快拿到錢。

第三則是支付安全（payments safety），劉憶如解釋，除了疫情期間，大家倡導零接觸，因此數位貨幣可大幅減少病毒透過紙幣接觸傳播的風險，另外，有些國家洗錢相當盛行，若是發行數位貨幣，或許有助於洗錢防制。

劉憶如表示，數位貨幣的推行勢必會對交易模式造成重大影響，也將改變跨境交易的生態，因此在這之前，政府應先做好應有的基礎設施準備，像是數位錢包，並思考如何與第三方支付整合。此外，數位貨幣對於總體經濟、國家對資安的掌控都將產生重大影響，許多的問題都需預先思考，做好全面的因應措施。

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