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基本工資調不調就看今日！　勞團堅持調漲、資方盼能「共體時艱」

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▲勞動部長許銘春出席基本工資審議會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞動部長許銘春將主持今年基本工資審議會議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會今（17）日早上10點召開，勞資雙方代表都已表態全數出席，勞動部長許銘春先前也透露，今年因為疫情的關係，因此還是會希望大家在會議上透過討論來決定是否調漲。

而勞資雙方則是各持不同意見，勞方堅持一定要調漲基本工資，只是在調幅上可以討論；而資方則是認為，現在就討論是否調漲太早，可等到疫情獲得控制後再來談比較好。

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本次審議會是採閉門會議，會前預計開放媒體拍照，待會議召開完畢後，勞動部將召開記者會，說明審議會過程與結果，但每年情況不一樣。

例如前年，基本工資審議會從早上10點一路開到晚上接近7點左右才結束，反觀去年，會議就相當順利，下午4點左右就達成共識。

勞團方面表示，今年雖然有疫情，但台灣的經濟表現在全世界看來還是表現良好的，甚至是全世界前幾名，基本上今年不太適合拿經濟數據調查來評估是否要調漲基本工資，再加上總統蔡英文上任4年以來年年調漲基本工資，且目前的基本工資都還沒達到最低生活生活條件，今年實在沒理由不漲，目前的共識就是「基本工資還是要調漲，調漲幅度有討論空間」。

而資方代表之一的商總則表示，今年因為疫情影響，各行業都在艱苦奮鬥，希望勞資與政府大家要一起「共體時艱」，這個時機點喊「基本工資調漲」，調整的幅度不大，但造成的「經營心理壓力」，對於景氣復甦沒有幫助，盼勞工能體諒，等疫苗出來，整體經濟更穩定再來調整工資也不遲。

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