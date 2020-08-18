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瘋電影／拉麵狂　拉麵首領的歲月湯頭必須去吃

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文／賴賴

▲▼拉麵狂。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看完電影會立刻想吃一碗拉麵，消了自己的貪食慾，由於不是片中大師所製作的，所以很快就會降欲消火，否則去東京肯定得花一天時間去找這位大廚吃他的麵，雖然是紀錄片卻流暢好看，看完還非常感動，奇怪為何廚師也可以擁有星味，是對工作專注堅持的毅力，讓觀眾感到敬佩而崇拜，真心推薦的好電影。

因為不愛讀書也不會運動所以來做拉麵，其實是謙虛了，以這種堅定的決心和毅力去做任何工作都會成功，只不過是否是自己真心喜愛，那真的就是要看自己是否夠敏銳去了解自己。一碗麵不只是湯頭，就連麵條都得用心研究，兩三百元一碗麵，不僅果腹還滿足味蕾，平民美食的實力不可小覷。

非常勵志的紀錄片，這些日本軟實力造就現在日本的觀光產業蓬勃發展，亞洲出國旅遊首選多半都是日本，又美又好吃，治安又好，台灣也有這樣的條件，希望有更多美食饕客出來將台灣小吃推上國際舞台。

片　　名：拉麵狂
英文片名：Ramen Heads
類　　型：紀錄片
上映日期：2020-08-07
片　　長：01時34分
導　　演：重乃康紀
演　　員：富田治 、 飯田將太 、 大西祐貴
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

「世界上沒有比拉麵狂更瘋狂的人類！」─「日本一」拉麵王 富田治

蟬聯四年日本拉麵大賽冠軍的現役拉麵王「中華蕎麥TOMI田」富田治，帶領我們進入日本拉麵的世界，揭露他是如何用一絲不苟的職人精神，打造一碗從湯頭到麵條都近乎完美的拉麵。本片藉由探訪日本拉麵名店職人「拉麵屋飯田商店」飯田將太、「Tsuta蔦」大西祐貴等名人，深入日本拉麵職人的生活，拍攝時間長達15個月，從不同的理念及作法到歷史淵源切入，讓人了解拉麵是如何成為讓日本人為之瘋狂的國民美食。

▲▼拉麵狂。（圖／yahoo）

▲毫不藏私的公開湯頭材料的拉麵首領富田大廚。

▲▼拉麵狂。（圖／yahoo）

▲神級大廚聚首的夢幻拉麵登場，僅兩百碗，前一天晚上就有人排隊了。

▲▼拉麵狂。（圖／yahoo）

▲蟬連四年冠軍的拉麵。

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