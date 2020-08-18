股民瘋買ETF　一張圖讓你懂人氣排行

▲全球晶圓代工龍頭台積電股價強力飆升，難以下手的小資族，轉而買進成分股含台積電的ETF，搶分一杯羹。（圖／CTWANT提供）
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在全民買ETF的浪潮中，菜雞最怕的是蝕了好不容易攢下的存款，因此紛紛上社群網站留言詢問版主或播客：「買哪一支ETF較安？」「什麼價位該進場？要放多久？」「漲多少要賣？」
就讀私立大學食品加工系三年級的阿傑，今年四月首度開設證券戶頭，把壓歲錢幾萬元拿來買0056，進場價格是25.7元。「聽同學說買股賺錢，我蠢蠢欲動，又不知該挑哪一支，很怕賠錢，上網看到很多人建議選元大的0050和0056，我就挑價格低的0056入門。」八月初，0056已漲至30.65元。
本刊記者問阿傑：「搞得清楚0050和0056的差別嗎？」阿傑坦言：「起初爬文看大家分享，有讀沒有懂，但很多人說，如果因害怕不敢進場，永遠不知道哪種投資工具適合自己；再看看銀行的活儲利率不到一％，低到暈，決定先拿幾萬元試試，會先心理建設頂得住賠錢風險，當作買經驗。」
三十多歲的國中數學老師小Ｋ，三年來進進出出買賣0050、0056，「我是ETF非典型投資者，買0056玩波段價差，在25元至30元間出場；0050則在50元至80元間分批買入，一旦獲利6％至8％就出場。」 這陣子，小Ｋ出清手上的0056，轉攻元大台灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692）及0050，他解釋：「0056的成分股，是人為選擇『殖利率預估值』較高的股，變化多，也並非全是好股。現在大盤波動大，買指數型的0050比較妥當，可以跟著台積電的漲幅走。」 「台積電市值最近變得太大了，我沒有辦法拿個四十幾萬元買一張台積電，但可以買成分股中，台積電占比分別達約30％、38％、45％的00850、00692與0050。」小Ｋ進一步談到自己轉念的關鍵。 延伸閱讀
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三十多歲的國中數學老師小Ｋ，三年來進進出出買賣0050、0056，「我是ETF非典型投資者，買0056玩波段價差，在25元至30元間出場；0050則在50元至80元間分批買入，一旦獲利6％至8％就出場。」
這陣子，小Ｋ出清手上的0056，轉攻元大台灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692）及0050，他解釋：「0056的成分股，是人為選擇『殖利率預估值』較高的股，變化多，也並非全是好股。現在大盤波動大，買指數型的0050比較妥當，可以跟著台積電的漲幅走。」
「台積電市值最近變得太大了，我沒有辦法拿個四十幾萬元買一張台積電，但可以買成分股中，台積電占比分別達約30％、38％、45％的00850、00692與0050。」小Ｋ進一步談到自己轉念的關鍵。
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