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3億口罩庫存超多箱！經濟部籲民眾免搶購：「大家都有得買」但不能挑顏色

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▲國內新冠肺炎疫情再升溫，疫情指揮中心呼籲民眾外出戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部呼籲民眾不用搶口罩，庫存絕對夠。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

擔心新冠肺炎疫情再爆，民眾又掀起口罩搶購潮，外界甚至憂慮會有不夠的可能性。對此，經濟部今（17）日特別公開政府的口罩戰備庫存，並強調還有近3億片，不必搶購，「大家要買都有得買」。

經濟部下午在臉書發文稱，目前國家的口罩庫存量有近3億片，更貼出照片作為證明，「做好防疫，不會鬆懈，更是有所準備」，並強調，口罩實名制也持續運作中，「雖然不能挑顏色，但為防疫需求，大家要買都有得買。」

請繼續往下閱讀...

經濟部PO出照片後，表示「這不是量販店倉庫，而是口罩戰備庫存，就是這麼多」。經濟部還說，下半年廠商也會繼續生產口罩，徵用的固定量也會持續，讓大家都買得到口罩，也請大家遵循指揮中心的指導，該戴口罩就戴口罩。另外經濟部提醒，已預購第14期口罩的民眾，今天起至31日都可領取。

指揮中心日前宣布，民眾前往醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動等人潮擁擠及密閉空間，務必戴口罩。

台灣境外移入連日增加，也造成人心惶惶，坊間也開始出現口罩搶購潮。對此，陳時中表示，他理解大眾有備無患的心態，但台灣口罩目標庫存量是3億4千萬片，目前不包括每日配送，真正庫存量已達2億4千萬片，一定夠全民使用，呼籲大眾可以存一些，但存太多真的沒必要。

▲▼國家口罩庫存有近3億片。（圖／經濟部提供）

▲國家口罩庫存有近3億片。（圖／經濟部提供）

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