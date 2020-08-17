影／台灣駐「索馬利蘭」代表處正式揭牌　兩國國旗升空飄揚

記者林彥臣／綜合報導

台灣駐索馬利蘭（Republic of Somaliland）代表處，在當地時間17日早上正式揭牌開始運作，揭牌典禮由我國羅震華代表與索國穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)外長共同主持，並在代表處升起了台灣與索馬利蘭的國旗，也在典禮上簽署相關的合作協議。

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌國旗飄揚。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）



根據非洲媒體Horn Diplomat在推特發布的文字和影片，台灣駐索馬利蘭代表處今天早上正式成立；台索雙方同意互設代表處，這是促進彼此利益最好的方式。

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌，由羅震華代表及索國穆雅辛外長共同主持。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）



根據《中央社》報導，外交部7月1日宣布，台灣與索馬利蘭2月議定互設具官方性質的代表處，名稱分別為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。3日，行政院核定，駐沙烏地阿拉伯代表處參事羅震華調任駐索馬利蘭共和國公使，並以代表名義對外。

▲非洲國家索馬利蘭(Republic of Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）



索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）8月7日抵台，目前仍未完成14天居家檢疫。外交部長吳釗燮9日推文肯定穆姆德無懼中國施壓、歡迎他來台，並感謝美國白宮國安會肯定台索關係。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，是一個實質上獨立的共和國，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，該國東部和邦特蘭（Buntland，經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州）接壤，西部和南部與衣索比亞接壤，吉布地在其西北方，北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里，首都哈爾格薩（Hargeysa）。



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