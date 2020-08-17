首宗偽三倍券被抓了！　央行「3招破解」：一摸就知道

文／中央社



雲林檢警破獲首宗偽造振興三倍券案，中央銀行發行局局長施遵驊今天表示，央行有派專人去看，偽造水準非常低，「一摸就知道是假券，大家不用擔心」。

雲林縣警察局查獲全國首件偽造三倍券案件，施遵驊表示，央行派專人前去看看偽造成品，並協助警方鑑別，結果發現，偽造水準非常低，摸一摸就知道。

施遵驊提醒，防偽有「看一看、摸一摸、轉一轉」3步驟，「看一看」是指振興三倍券向上迎光檢視，可看見左下角隱藏面額數字，呈深色顯現，旋轉90度變成反白數字；迎光透視，可看見不固定位置層次分明的梅花圖案；整張三倍券的纖維絲呈現不規則分布，一般光源下可看見紅色纖維絲，此外，在紫外光源照射之下，會顯現紅、綠、藍三色螢光纖維絲。

第2步「摸一摸」，三倍券主要印紋以及浮凸符碼，民眾用手觸摸可以感覺墨紋凸出於紙面；其中，500元面額在左右兩邊，有3條浮凸符碼，200元面額則是在上下兩邊。

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第3步「轉一轉」，輕轉振興三倍券，左上角的面額數字會呈現金色與綠色的變化。

不少店家對於偽造三倍券都憂心忡忡，擔心流入市面，其實政府日前便將防偽宣導影片「店家收到『振興三倍券』，要怎麼分辨真偽呢？」放上YouTube平台，宣導防偽撇步，讓店家收券更安心。

▼振興券三倍券真偽比對。（圖／雲林警方提供，下同）

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