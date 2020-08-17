民間參與公共建設近千億元　促參司：下半年更精彩

▲民間參與公共建設招商大會。（圖／財政部提供）

記者吳靜君／台北報導

即使受到新冠肺炎疫情影響經濟冷清，但民間參與公共建設熱情卻不滅！財政部促參司統計，今年前七月民間投資公共建設簽約金額已經達到921億元，遠高於去年635億元，促參司官員也認為，今年應可以突破千億元水準，但是是否可以再創2018年2373億元高峰，則要視疫情後的投資動能如何。

根據促參司統計，2018年簽約金額最高，達到2373億元，2019年簽約金額也不錯，達到1745億元，今年上半年因為受到新冠肺炎（COVID-19）影響，原本促參司也預期疫情會影響投資的腳步，但是今年前七月的數字卻是遠超去年同期。

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根據統計，今年民間投資公共建設簽約案已經達46件，共計921億元，其中屬於促參案件有如BOT、OT案簽約金額有174億元、非依促參法規定的案件如設定地上權有747億元。

六都之中，目前台南市政府以簽約金額110.78億元暫列第一、其次是新北市政府的89.92億元、桃園市則14.07億元居第三。不過根據過往經驗通常大案都會在年底之前才會有大魚入港，所以下半年民間參與公共建設將會相當精彩。

尤其促參司才舉辦完招商大會，有四大案等待投資人的青睞包括台北市北投士林科技園區設定地上權案（投資金額318億元）、高鐵台中車站事業發展用地開發經營案（147億元）、台中港觀光商業區興建營運投資案（120億元）。