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海、空夾擊！海關查獲海運71箱、20.8萬片假MIT口罩　單日最大量

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▲▼假MIT口罩。（圖／基隆關提供）

▲假MIT口罩不只空運快遞來台，也透過海運快遞大量進口來台遭海關查獲。（圖／基隆關提供）

記者吳靜君／台北報導

海關近日重點查緝偽標「MADE IN TAIWAN」口罩，發現偽MIT口罩不只空運而來、還從海運大量運入，根據基隆關查緝，上週五（14日）就查獲透過海運快遞違規進口，單日偽標MIT口罩66件、71箱、20.8萬片，創海關重點查緝以來，單日最大量。

根據財政部統計，從8月10日到16日止已經查獲454件、共計48萬206片。假口罩不論海運或者空運快遞都有查獲，海運的部分之前有查獲5000片、14日更是一舉查獲71箱、20.8萬片；而空運的部分，海關也曾一日之內查獲315件、高達13.3萬片。

請繼續往下閱讀...

關務署進一步說明，進口醫用口罩，應檢附衛生福利部核發之醫療器材許可證影本或同意文件，申報填列醫療器材許可證號碼，且須依照「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」規定，向衛生福利部食品藥物管理署申請辦理輸入查驗，如有違法，依藥事法論處。

進口非醫用口罩，雖無須向食藥署申請輸入許可證，仍應依規定申報相關資訊並依法標示正確產地，無論是否為醫用口罩，如有產地標示不實或偽標情事，將依貿易法或刑法規定移請相關機關辦理。

防疫期間，民眾口罩需求量大，惟未經檢驗合格或偽MIT口罩恐無法有效阻絕病菌，且還可能損害國家形象，關務署呼籲民眾切勿網購來路不明或標示不清口罩；廠商進口口罩，亦務必依相關規定如實申報 。

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