情人節「同桌相加超過180歲」用餐68折！頂呱呱集團推「老派約會」

▲頂呱呱集團推出七夕情人節優惠。（圖／頂呱呱提供）

記者林育綾／台北報導

年紀越大，折扣越多！頂呱呱集團推出系列優惠，讓七夕情人節的浪漫不限年輕人才能擁有，其中全台唯一「發起人肉骨茶」邀請長輩們重現老派約會，8月22日起至28日用餐，「同行者年齡加總」大於120歲，結帳金額88折；加總大於150歲78折、大於180歲則下殺68折。

頂呱呱集團表示，為了迎接即將到來的七夕情人節，各品牌推出一系列優惠，讓消費者不用花大錢就能過節。超人氣潮飲「美國功夫茶」8月25日於全台門市，推出一日限定指定飲品「買一送一」活動，只要買大杯「陽光金鑽冰茶加鳳梨椰果」就再送1杯！（此次活動桃園新光影城店、板環二店不販售。）

▲「美國功夫茶」8月25日於全台門市，推出一日限定指定飲品「買一送一」活動。（圖／頂呱呱提供）

而韓國道地火焰辣炒年糕專賣店「Uncles魷魚大叔」目前在全台灣有2間分店，分別位於板橋環球、新竹大魯閣湳雅廣場內。店內裝潢以韓國布帳馬車，以及韓國路邊攤相關造景為主，十分有氣氛，配合情人節推出「七夕微醺小幸運」，8月22日到25日到店內用餐消費，無酒精飲品打8折，燒酒雞尾酒系列、角嗨系列飲品買一送一。另活動期間內，人氣餐點「飛魚卵小飯糰」（原價80元）會以「愛心形狀」登場。

▲人氣餐點「飛魚卵小飯糰」會以「愛心形狀」登場。（圖／頂呱呱提供）

而「發起人肉骨茶」是新加坡最受歡迎的肉骨茶之一，2019年在頂呱呱引進下進軍台灣，於ATT 4 FUN開設唯一台灣分店，此次七夕推出「樂齡約會省很大，一起約會吧」活動，8月22日到28日用餐，同行者年齡加總大於120歲，結帳金額88折；加總大於150歲，結帳金額78折；而加總超過180歲，結帳金額68折，結帳金額均以單點價計算，不限同行人數參與，等於「年紀越大折扣越多」！

▲「發起人肉骨茶」七夕當天，同桌年紀加總越大折扣越多。（圖／頂呱呱提供）



業者提醒，參與該活動需提前訂位，並於用餐當日出示含生日資訊之證件，供門市人員確認。該活動不接受電話預約或任何線上訂位平台預約，欲訂位者請於8月17日到8月21日「私訊」發起人肉骨茶官方粉絲團，並表明想參加「樂齡約會」活動即可預約。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您，酒後不開車，未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身心健康。

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