疫情促進「線上展覽」　香港貿發局用AI配對買家賣家

▲香港貿發局今年因應疫情，舉辦線上商展。（圖／香港貿發局提供）

記者吳佳穎／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情下，世界各地的實體展覽被迫暫停或延期，香港貿易發展局（香港貿發局）提早因應，最近完成「網上展覽」。香港貿發局表示，考慮未來以實體與網路混合模式，成為舉行展覽的新方向。

今年受疫情影響，香港貿發局將9個實體展覽移到網上舉辦「夏季採購匯 | 網上展」於8/7結束，讓買賣雙方能在網上繼續洽商。

請繼續往下閱讀...

香港貿發局表示，今年的「網上展覽」舉辦成功，近70%受訪參展商認為有達到參展目的，包括擴充客源、接觸新客戶、推廣及發佈新產品、推廣公司形象及品牌等。

買家方面，有80%受訪買家說，達到參觀展覽目的。像是，發掘新產品、物色新供應商，以及瞭解市場資訊及產品趨勢等。買家也肯定「商對易」的服務，有效協助他們與展商聯繫；由AI推薦的展商，大致上與他們的產品、服務範圍相配。

香港貿發局副總裁周啟良說：「疫情反覆帶來巨大挑戰，中小企轉攻網上推廣和營運，已成為營商的『新常態』。考慮到買賣雙方無法進行實質接觸，我們大力推動網上配對，務求促成更多商貿交流和交易。」

周啟良說明，「商對易」(Click2Match) 商貿配對平台，是利用大數據及人工智慧（AI）進行自動配對，有效促進買賣雙方作深度聯繫。

香港貿發局這次透過線上展，為買家及展商安排了4500多場視訊會議，匯聚超過1300家展商，吸引超過1萬3000名來自118個國家及地區的登記買家參與；並舉行多場網上研討會及論壇，論壇超過3萬1000人次收看，而平台的瀏覽量較去年同期也成長了6成。

參與的買家則包括中國大陸的四川印象集團、廣東三元麥當勞食品有限公司等，以及台灣誠品生活股份有限公司、印度Amazon India、新加坡Lightcraft Pte Ltd、美國 Supervalu Inc 及NeweggBusiness Inc、巴西Elgin，以及Gap International Sourcing Limited等。

另外據數據統計，網上展最熱門搜尋的產品種類依次為禮品、燈飾、醫療及保健產品、手機及配件、桌面收納、時鐘、擴音器、腕表、背包，以及汽車零件及配件等。