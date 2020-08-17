中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

▲中國信託銀行董事長利明献（左）、華航董事長謝世謙（右）。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中國信託銀行今（17）日宣布，攜手華航發行中華航空聯名卡，也是首家發行華航聯名卡的本土銀行，期許首年發卡目標為15萬張，未來最終能邁向30萬張，屆時將成為國內第一大飛行信用卡。

中信銀行董事長利明献在「中國信託中華航空聯名卡上市記者會」致詞時表示，中國信託銀行是首家發行中華航空聯名卡的本土銀行，這次強強聯手可望串起台灣、全球生態圈，且中信銀與華航往來歷史悠久，2016年聯手發行大中華攜手飛聯名卡，也是第一次合作，如今更進一步為商務客打造最好的體驗。

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▲中國信託銀行董事長利明献。（圖／記者李毓康攝）

利明献指出，這張聯名卡最特別的地方在於數位體驗，華航APP、中信HOME bamk APP將旅遊生態圈串聯起來，儘管如今全球仍處於防疫階段，國際旅遊暫時受到影響，但近期國內旅遊熱門，提供國內航線機票折扣、訂房網國內旅遊優惠等權益，相信這張信用卡仍可「超前部署」。

中華航空聯名卡提供卡友生日當月的海外消費最高6元累積1哩，一般消費最高18元累積1哩，累計1.2萬哩可兌換國外來回機票，同時也提供升等華夏會員金卡會籍、華航官網購買台灣出發到全球航線機票享最優85折、機上免稅購物8折等優惠，即日起到今年12月底，消費滿額最高回饋8.8萬哩。

至於中信銀今年發卡策略，楊淑惠則說，將根據客戶不同需求，提供完整產品線，除了LINE PAY信用卡外，也有超過百萬張的中油卡、百貨聯名卡，因此並不會特別偏重哪張信用卡，而目前中信銀流通卡為市占第一，「繼續維持就是我們的目標」。

▼中信攜手華航發行中華航空聯名卡，提供新哩程回饋、會籍禮遇、購票優惠及旅遊整合服務共4大禮遇。（圖／記者李毓康攝）