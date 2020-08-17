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台銀董座呂桔誠看景氣：「摸石子過河」　穩健經營房貸新承辦額度拚1500億元

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▲臺灣銀行開放兌付三倍券，董事長呂桔誠視導。（圖／記者林敬旻攝）

▲台銀董事長呂桔誠。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀董事長呂桔誠今（17）日針對景氣發表看法，認為到今年底景氣仍是「摸著石子過河」顯見新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年的景氣變化仍然不明朗；不過台銀的放款業務仍然持續成長，一方面是房貸的剛性需求（自住）另一方面則是台商回台投資需求所帶動。

台銀舉辦「2020台銀藝術祭-青年繪畫季」活動，呂桔誠會後接受接受媒體採訪時表示，台灣的狀況比起許多國家相對較好，疫情控制得宜，但是疫情的狀況還是很大的變數，所以今、明年的景氣仍是「摸石子過河」。

請繼續往下閱讀...

但是由於兩大需求，台銀的放款業務持續成長：第一是房貸的剛性需求也就是自住、首購的需求仍然旺盛，所以房貸今年仍會持續增加，呂桔誠表示，今年前七月新承辦的房貸已經達到1100億元、預估今年可以達到1500億元，目前台銀房貸餘額為6900億元，房貸餘額今年增加400億元左右、成長6%。

呂桔誠表示，房貸是屬於固定收益的概念，借款的青年從借房貸開始，負債因為逐年攤還而減少、但是還款能力會因為升遷、加薪等而增加，而且房貸相對於一般業務又屬於較低風險的業務、對台銀來說，在資金氾濫的情況下，是比較穩健的經營方式。

另外，就是企業投資中的台商回台融資需求，近兩年來累計核准的金額大約是660億元。財政部鼓勵公股銀行辦理「兆元振興方案」台銀也積極辦理，各公股銀行的目標是在明年7月底之前要達到1250億元的額度，但是台銀預估明年初即可提前達陣。

至於金融投資的部份，呂桔誠指出，今年3月、4月金融市場震盪，金融資產有損失，但是到現在已經回沖達到九成以上。海外布局方面，呂桔誠說台銀也初步達成像是矽谷分行、法蘭克福辦事處、澳洲分行、雪梨分行、泰國辦事處、吉隆坡辦事處、馬尼拉辦事處、雅加達辦事處等。

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