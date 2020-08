癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

▲ 現年41歲的貝絲浦維緦(Beth Purvis)癌細胞擴散至腦部。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

英國一名女子2016年罹患腸癌,儘管接受多次化療,癌症仍擴散至肺部,並訂於今年3月進行手術,準備開刀取出肺部小瘤,但卻因新冠肺炎疫情來襲,她的手術被取消,而癌細胞5月入侵腦部。對她來說,這是個令人難熬的事實,假若當初成功動手術,是否就能阻止癌細胞擴散至腦部,「我現在已經治不好了。」

太陽報報導,現年41歲的貝絲浦維緦(Beth Purvis)起先花費2年跑醫院,得知腸胃不適的原因僅是腸躁症(IBS),甚至被告知「太年輕不會得癌症」,但在某次被送進急診室後,發現體內異狀很有可能是長腫瘤,最終在2016年10月確認罹患腸癌(bowel cancer)第4期。

面對眼前的一波三折,貝絲浦維緦選擇積極接受治療,2017年12月開刀並進行化療,當時癌細胞已擴散至肺部,在2018年9月及10月做了多次化療後,她再度進行手術切除肺部癌細胞,最終成功戰勝癌症,宣告痊癒。

只不過,到了今年1月,貝絲浦維緦在某次例行檢查中,發現肺部再度出現癌細胞。她再度下定決心正面迎戰,訂於3月25日開刀取出肺部小瘤。然而,當時正是英國因疫情宣告全境封鎖的後2天,她的手術被取消。

▼貝絲浦維緦與48歲丈夫理查(Richard)育有2名孩子,分別是12歲的約瑟夫(Joseph)及10歲的艾比蓋爾(Abigail)。

"How could I empower other patients to get the right diagnosis and care?" This is just one of the many questions @BowelWarrior asked herself which led her on the path to create a symptoms diary for people concerned about their bowel habits. Read her story: https://t.co/gE9h2eBtU5 pic.twitter.com/9zwPTMxwT6