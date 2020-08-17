　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 現年41歲的貝絲浦維緦（Beth Purvis）癌細胞擴散至腦部 。（圖／翻攝自推特）

▲ 現年41歲的貝絲浦維緦（Beth Purvis）癌細胞擴散至腦部。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

英國一名女子2016年罹患腸癌，儘管接受多次化療，癌症仍擴散至肺部，並訂於今年3月進行手術，準備開刀取出肺部小瘤，但卻因新冠肺炎疫情來襲，她的手術被取消，而癌細胞5月入侵腦部。對她來說，這是個令人難熬的事實，假若當初成功動手術，是否就能阻止癌細胞擴散至腦部，「我現在已經治不好了。」

太陽報報導，現年41歲的貝絲浦維緦（Beth Purvis）起先花費2年跑醫院，得知腸胃不適的原因僅是腸躁症（IBS），甚至被告知「太年輕不會得癌症」，但在某次被送進急診室後，發現體內異狀很有可能是長腫瘤，最終在2016年10月確認罹患腸癌（bowel cancer）第4期。

面對眼前的一波三折，貝絲浦維緦選擇積極接受治療，2017年12月開刀並進行化療，當時癌細胞已擴散至肺部，在2018年9月及10月做了多次化療後，她再度進行手術切除肺部癌細胞，最終成功戰勝癌症，宣告痊癒。

只不過，到了今年1月，貝絲浦維緦在某次例行檢查中，發現肺部再度出現癌細胞。她再度下定決心正面迎戰，訂於3月25日開刀取出肺部小瘤。然而，當時正是英國因疫情宣告全境封鎖的後2天，她的手術被取消。

▼貝絲浦維緦與48歲丈夫理查（Richard）育有2名孩子，分別是12歲的約瑟夫（Joseph）及10歲的艾比蓋爾（Abigail）。

貝絲浦維緦隨後接受新一輪放療，但結果不如預期，在今年5月的檢查之中，癌細胞擴散至腦部。

「我現在已經治不好了」，貝絲浦維緦坦言，假若她3月有接受手術，搞不好就能阻止癌細胞轉移至腦部，但也有可能因為動手術感染新冠病毒，但如此猜測並無意義，「我永遠都無法知道真相，也沒有人知道我還能活多久，可能是4個月，也可能是4年。」

貝絲浦維緦直說，疫情大流行的結果可能導致更多癌症患者過世，她的狀況或許只是冰山一角，這一切對她來說已經太晚，但其他人還有機會，「如果你得了癌症，但治療卻一再被延後，那你就是在冒著生命危險。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
南投女手術30分鐘「臉色發黑」...痙攣慘死　婦產科院長回應
52家「雙重認證口罩商」名單曝光！　包裝一定要有這8點
賀陳其邁當選被罵翻！　陳珮騏反擊…親曝政黨立場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍晉三緊急就醫…「檢查7.5小時」返家　醫院曝原因

癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

家庭主婦力拼白俄獨裁「蟑螂」　流亡立陶宛：下台的話就原諒你！

口水就能篩新冠？　NBA也在用耶魯10美元新試劑

大馬本土感染再添10宗！感染群增至第3代　衛生部急呼籲：要遵守守則

拜登與川普差距大幅縮小　CNN民調：僅差距4%

電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

2021如期辦東奧？日研發教授示警：沒疫苗就免談！

胃繞道手術失敗！她「瘦成38kg骷髏險死」再挨刀撿回命…慘成終身藥罐

中國海警船又現蹤釣魚台　日本執政黨議員擬立法

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

安倍晉三緊急就醫…「檢查7.5小時」返家　醫院曝原因

癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

家庭主婦力拼白俄獨裁「蟑螂」　流亡立陶宛：下台的話就原諒你！

口水就能篩新冠？　NBA也在用耶魯10美元新試劑

大馬本土感染再添10宗！感染群增至第3代　衛生部急呼籲：要遵守守則

拜登與川普差距大幅縮小　CNN民調：僅差距4%

電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

2021如期辦東奧？日研發教授示警：沒疫苗就免談！

胃繞道手術失敗！她「瘦成38kg骷髏險死」再挨刀撿回命…慘成終身藥罐

中國海警船又現蹤釣魚台　日本執政黨議員擬立法

安倍晉三緊急就醫…「檢查7.5小時」返家　醫院曝原因

華碩ZenFone 7來了！　預計將在8/26舉辦線上發表會

首度新增「年輕主廚大獎」　台北台中米其林指南2020發布會流程曝光

史上最強導遊！送面膜「遊覽車一秒安靜」　千人跪了：這是高手

「今年Q2財報是例外」不能用平常分析　投資達人教你怎麼解讀！　

南投女手術30分鐘「臉色發黑」！痙攣慘死…老公崩潰　婦產科院長回應了

讀冊生活個資外洩資安現漏洞　董事長：反服貿後駭客攻擊頻繁

館長疑遭男狂粉性騷擾　發文暖心護同志：請大家別討厭「同性的朋友」

民間參與公共建設近千億元　促參司：下半年更精彩

中職／日媒報導冬季聯盟停辦　疫情影響中職還未宣布

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

即／剛被爆吐血...安倍晉三今緊急就醫！

墓園現嬌小身影　她淚崩：女兒回來了

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

她與野牛自拍...下秒慘遭狠摔昏迷

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

爸爸回頭　驚見兒被鱷魚咬在口中

台入境13天突確診　大馬嚴格檢疫曝

新冠病毒來自雲南？8年前詭異巧合曝光

惡母狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎神救援趕出婚禮

謝淑薇宣布退出美網！　準備紅土賽事再登場

15歲染疫少女出現幻覺　退化成5歲

老婆遭鯊咬！他「暴揍魚頭」救回愛妻

更多熱門

相關新聞

「低利時代」銀行業也要轉型！　香港資金轉移帶來財富管理機會

「低利時代」銀行業也要轉型！　香港資金轉移帶來財富管理機會

全球肺炎疫情尚未止息，今年全球的經濟成長及產業環境面臨了比2008年金融海嘯更嚴重的衝擊，銀行業面對政府進行紓困所形成的低利環境，後續營運亦受考驗，但危機所帶來的轉機，如數位支付、高資產客戶的回流等，銀行業應好好利用優勢，提升服務效率，尋找新商機。

大馬本土感染再添10宗　感染群增至第3代

大馬本土感染再添10宗　感染群增至第3代

總統府呼籲「八大場所要戴口罩」　　雲林、台南、高雄：不遵守者開罰

總統府呼籲「八大場所要戴口罩」　　雲林、台南、高雄：不遵守者開罰

香港限聚令、禁堂食令延長一周

香港限聚令、禁堂食令延長一周

永慶盃9/20照常開跑　長庚籲戴口罩

永慶盃9/20照常開跑　長庚籲戴口罩

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情癌症

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面