7月銀行人民幣存款餘額下降　創下2014年1月以來新低

▲7月人民幣存款餘額減少。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

央行今（17）日公布7月銀行辦理人民幣業務概況，7月OBU及DBU人民存款餘額為2409.89億，較6月減少1.84億人民幣或0.08%，創下2014年1月以來新低。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，6月DBU人民幣存款餘額2092.29億元（人民幣，下同）、較6月增加9.69 億元或0.47%，OBU存款餘額317.60億元、較6月減少11.53億元或3.5%，合計總共為2409.89億、較6月減少.84億人民幣或0.08%。

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央行外匯局官員表示，這個月DBU存款增加9.69億，主要是因為法人戶存款增加；而國內電子業、傳產有匯回國內匯款，導致DBU增加，而OBU減少主要是因為電子業支付貨款，匯出較多金額所致。

在貼現及放款部分，變動金額不大，DBU貼現及放款為4.84億元、OBU為151.57億元，合計為156.41億元、減少2.45億或1.54%。

匯款總額部分，DBU匯款總額為821.69億元，較6月增加92.57億元或12.7%；OBU匯款總額為383.37億元，較6月減少243.69億元或38.86%，合計匯款總額為1205.06億元、較6月減少151.12億元或11.14%。央行表示，DBU增加是因為電子業收回國外的貨款，加上支付三角貿易貨款量增加，OBU減少是因爲各銀行間OBU客戶之間的貨款收入減少所致。

今日各天期最優人民幣定存利率，1月期為永豐銀行3.05%、3月期為日盛銀行1.8%、6月期為日盛銀行1.9%、9月期為合作金庫1.45%、1年期為合作金庫1.45%。