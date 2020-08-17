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中國海警船又現蹤釣魚台　日本執政黨議員擬立法

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▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台。（圖／CFP）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本今天再度發現中國海警船進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域（日本稱「入侵領海」），是今年第16次。日本執政黨自民黨議員成立研習會，擬推動立法，強化釣魚台管理。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，日本時間今天上午約9時30分，發現4艘中國海警船相繼進入釣魚台列嶼南小島周邊海域。

4艘中國海警船約航行90分鐘後，離開日本聲稱的「領海」，但依然在「鄰接區」航行，海上保安本部持續進行警告與監視。

這是繼今年8月9日以來，中國海警船再次進入釣魚台周邊海域，也是今年第16次。

另外，中國政府設定的東海禁漁期16日解禁，今天上午在釣魚台列嶼的「鄰接區」附近海域有6艘中國漁船進行捕撈作業，有部分漁船進入「鄰接區」，海上保安本部對此加強警戒。

日本海上保安廳離釣魚台列嶼最近的據點石垣港，上午派出巡邏艇KABIRA等警備船出港。

由於中國公務船出沒釣魚台列嶼周邊海域越來越頻繁，日本執政的自民黨國會議員今天成立研習會，為強化對釣魚台列嶼的實質支配，將由國會推動立法，要求政府對釣魚台海底資源與自然環境進行調查。

自民黨幹事長代行（由幹事長在30名副幹事長中指定一名擔任幹事長代行）、前防衛大臣稻田朋美與約30名自民黨議員出席研習會成立大會。

稻田朋美說，釣魚台不管從國際法或歷史來看，都是日本的領土，中國依靠武力，侵犯行為正在階段性擴大。

釣魚台列嶼位於東海，台灣東北方約100多公里處，中華民國、中華人民共和國與日本都主張擁有釣魚台列嶼主權。

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