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裕隆對華創車電增資127億元　加速與鴻海合資計畫！

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在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮的主導下，大刀闊斧整頓營運，今年交出獲利成績。

▲上週才發布財報連續兩季賺錢的裕隆，為配合與鴻海合資公司計畫，17日宣布對華創車電增資74.74億元，同時也透過子公司納智捷對華創車電以資產作價，對華創車電增資52.27億元，總計增資127億元。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

日前鴻海法說會，鴻海董事長劉揚偉才對外強調，與裕隆集團合資公司一切都照進度進行，並喊出2025年要拚電動車兆元營收目標，事隔不到一週，裕隆集團就馬上宣布對華創車電進行增資。

裕隆集團今（17）日發表新聞稿表示，為改善華創車電財務體質、提昇收益能力，並推進裕隆集團與鴻海集團成立合資公司，裕隆汽車以直接及間接方式對華創車電增資，分別由裕隆汽車直接對華創車電現金增資56.24億元，以及以不動產作價方式出資18.5億元，合計共對華創車電增資74.74億外，另透過子公司納智捷汽車對華創車電以資產包括車型技術資產與模具作價方式增資52.27億元，合計裕隆集團此次將對華創增資127億元。

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裕隆表示，就在華創車電增資程序完成之後，華創車電預計於9月3日召開臨時股東會通過以資產作價模式，與鴻海工業成立合資公司，預計今年底前就會完成合資公司的設立。

裕隆上週發布第二季財報，稅後純益5.67億元，相較去年同期大虧11.9億元「轉虧為盈」，也比第1季成長1.87倍，連續2季賺錢。

過去2年，在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮的主導下，大刀闊斧整頓營運，去年第4季一口氣提列納智捷、華創與大陸事業等重大減損，雖全年大虧244.65億元，創公司成立以來的史上最大虧損紀錄。但經歷財務大掃除之後，裕隆已順利擺脫虧損包袱，今年第1季交出獲利成績成功終結連3虧，加上新公布第2季財報再度賺錢，等於連續兩季賺錢，也代表著營運走出谷底。

裕隆表示，為了加速集團轉型，推動汽車事業價值鏈轉型「全面開放、多元客戶」策略方向，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向外，亦與鴻海集團攜手，雙方將加速推動汽車產業與ICT資通訊產業間的合作與整合，以裕隆旗下華創車電的整車技術開發，結合鴻海在電子零組件的製造設計能力， 發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。目前雙方正積極推進合資公司的籌設，並加速未來合資公司的新產品開發


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