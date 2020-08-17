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「低利時代」銀行業也要轉型找商機！　香港資金轉移可能帶來財富管理機會

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲銀行業應好好利用低利環境危機所帶來的轉機。（圖／pixabay）

文／吳麟

全球肺炎疫情尚未止息，今年全球的經濟成長及產業環境面臨了比2008年金融海嘯更嚴重的衝擊，銀行業面對政府進行紓困所形成的低利環境，後續營運亦受考驗，但危機所帶來的轉機，如數位支付、高資產客戶的回流等，銀行業應好好利用優勢，提升服務效率，尋找新商機。

2019年對台灣銀行業而言，可謂是豐收的一年，不僅獲利創下新高，且隨著3張純網銀執照的核發，及「開放API平台」的上線，啟動國內開放銀行第一階段的運行，數位金融的發展也準備邁入新的里程。然而，今年第1季開始大爆發的新冠肺炎疫情，卻嚴重衝擊國內外的經濟成長，也令產業環境面臨巨大考驗。這次疫情造成的傷害或將大於2008年金融海嘯，風暴的源頭雖然並非金融交易，但對銀行業來說，也遭受不小衝擊。

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政府的紓困措施為協助各產業抵抗衝擊的最主要助力，而央行大力降息的寬鬆措施支持，使銀行後續的營運可能面臨壓力。在疫情爆發當下，營運環境面臨立即性的受創，而逐漸趨緩後，企業則積極尋求重回正軌的方式。對於未來可能一段長時間將持續處於低利的時代，此波疫情帶來的數位轉型浪潮或將促使數位金融加速發展，成為銀行業尋求成長的重要關鍵。另外，香港版國安法的生效實施，可能造成香港境內資金的移動，讓台灣銀行業出現爭取服務更多高端資產客戶的機會，對國內財富管理的發展有望帶來一定助益。

疫情令經濟受創　使低利時代延續

根據國際貨幣基金（IMF）6月公布的世界經濟展望更新報告，預估2020年全球經濟將負成長4.9%，較4月時衰退3%的預期更進一步下修。在IMF更新預測前，世界銀行（World Bank）及經濟合作暨發展組織（OECD）已相繼公布最新經濟預期，世界銀行預估今年全球經濟或將衰退5.2%，OECD認為衰退幅度可能達6%，若有第二波疫情則衰退或將加深至7.6%。由此可見，肺炎疫情帶來的衝擊明顯較先前預期嚴重。

▲▼疫情對台灣銀行業造成衝擊　低利時代轉型找商機。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

▲各國際組織對2020年全球經濟成長預期。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

疫情爆發後，對全球經濟的衝擊既迅速又劇烈，歐美大國政府及央行皆盡快採取緊急應對措施。經過2008年金融風暴的經驗後，美國聯準會不僅在短期內將基準利率由1.75%大幅降至0.25%，並宣布無限制的購債寬鬆措施，同時美國政府也執行約3兆美元的紓困援助。美國的舉措令歐元區、英國、日本等各國央行也相繼擴大寬鬆措施，降息與加大購債規模等工具皆竭力使用，政府也盡力提出紓困和經濟支持方案。

台灣屬於小型開放經濟體，國內環境難以不受國際變化影響。從疫情爆發以來，政府對疫情的管控相當成功，但大多數產業仍受不小衝擊。對於今年國內的經濟成長，各主要機構紛紛下修預期數據。台灣經濟研究院將預估經濟成長率由2.67%調降至1.58%，行政院主計總處由2.37%下修至1.67%，中央銀行由1.92%降至1.52%。同時，在3月各國央行大力降息之際，本國央行也將重貼現率由1.375%調降一碼至1.125%的歷史新低，使過去10年基準利率不到2%的低利環境必須延續。

▲▼疫情對台灣銀行業造成衝擊　低利時代轉型找商機。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

▲本國央行將重貼現率由1.375%調降一碼至1.125%的歷史新低。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

銀行業營運面臨考驗

今年4月國際信評機構惠譽出具報告表示，以出口導向為主的台灣經濟恐因新冠肺炎疫情受到劇烈衝擊，進而將國內銀行業的產業及評等展望由穩定調降至負向，並認為因放款成長放緩、利差壓縮、較弱的手續費與投資收入以及較高的預期信用損失（ECL），預估2020年本國銀行業的平均資產報酬率將由2019年的0.6%降至0.4%。

在疫情影響之下，今年前4個月本國銀行的利息收入出現負成長，手續費收入的增長也相對疲弱，使得獲利成長受到拖累。根據金管會統計，2020年1至4月本國銀行的利息收入較2019年同期減少6.1%，手續費收入則僅年成長1.6%，使得稅前損益較一年前衰減12.8%。與2019年前4個月利息收入、手續費收入、稅前損益皆較前一年同期正成長相比，疫情確實令本國銀行業的營運面臨不小考驗。

▲▼疫情對台灣銀行業造成衝擊　低利時代轉型找商機。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

▲今年前4個月本國銀行的利息收入出現負成長。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

數位金融為尋求未來成長關鍵

今年5月底金管會黃天牧主委於上任後提出四大金融目標，其中推動金融創新和落實普惠金融兩項與數位金融息息相關，可見金融結合科技已是金融產業發展政策的重要主軸之一。以目前發展來看，數位銀行服務及行動支付相關業務已逐漸有所成效。依據金管會統計，截至2020年第1季，銀行數位存款帳戶的開戶數已達415萬戶，較2019年底大幅成長22.65%，顯示民眾對接受銀行數位服務的意願更高，而疫情也帶來一定發展助力。

▲▼疫情對台灣銀行業造成衝擊　低利時代轉型找商機。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

▲截至2020年第1季，銀行數位存款帳戶的開戶數已達415萬戶，較2019年底大幅成長22.65%。（圖／《台灣銀行家》雜誌提供）

在行動支付方面，截至2020年2月金管會統計，今年前兩個月國內行動支付交易金額為334億元新台幣，為2019年同期128億元的2.6倍。同時，資策會的「行動支付2500大調查–2020上半年」指出，77.1%行動支付用戶扣款方式為綁定信用卡，可見民眾對行動支付結合信用卡的交易模式接受度已相當高。

今年下半年3間純網銀將會陸續正式營業，目前營運中的傳統銀行和純網銀之間的數位服務競爭未來將會逐漸白熱化，同時開放銀行也準備進入第二階段運行。預計對人工智慧、大數據分析、區塊鏈、生物辨識等金融科技應用的投入將會更多，而金融服務創新結合生態圈建立可能更會是各家銀行擴大服務客群及追求持續成長的重點。

港版國安法實行　或將給予本國銀行業更多財富管理機會

今年6月30日中國人大常委會正式通過香港《國安法》條文且當日立即生效，而2019年3月開始的香港反送中運動及後續演變的亂象，為中國政府通過港版《國安法》的關鍵主因。國安法的實行促使美國取消香港特殊優惠待遇，並準備進行相關制裁，再次加深美中關係緊張，未來可能令香港作為全球金融中心的營運環境有所改變，使得目前在港的企業或個人出現將資金移至其他地區配置的考量。根據香港金融管理局公布的銀行統計數據，今年3至4月香港本地貨幣的銀行存款合計較去年同期大幅減少將近837億元港幣，似乎動亂造成香港資金的外移，而國安法的實施有可能令此一情況持續。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法的實行未來可能令香港作為全球金融中心的營運環境有所改變。（圖／路透）

國內金管會於2019年底推出財富管理新方案，除希望藉由鬆綁法規，進一步開放多元化金融商品及服務，提高台商資金回台進行財富管理的意願，也希望能吸引外國資金來台投資。本國銀行希望能提高資金來台的機會，在服務端應需盡力滿足進行配置所期望達成之目的。對於香港資金的移動，目前來看，其主要目的應為獲利、保值、安全等三面向。

在獲利與保值部份，協助客戶達成中長期穩健的投資價值，應是財富管理非常重要的服務核心。銀行的財富管理團隊應了解客戶的風險偏好與期望報酬，並配合實際市場環境變化提供合適的資產配置，盡力協助客戶達成期望的目標。安全方面，在2020年美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence, BERI）的第1次「投資環境風險評估報告」中，台灣的投資環境風險評比為全球第3名、亞洲第1名，說明國內營運、投資、政治、匯兌等風險皆相當低，應可提供資金穩健安全的運用環境。另外，資金移動至國內配置後，對本國之相關法律和稅務可能不甚熟悉，銀行財管團隊應可尋求與專業機構合作，提供投資配置相關的法律和稅務諮詢等更全方面的服務。

* 本文作者為KPMG台灣所副執行長，並擔任金融服務產業主持會計師

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