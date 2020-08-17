「今年Q2財報是例外」不能用平常分析　投資達人教你怎麼解讀！　

記者林妤柔／綜合報導

上市公司財報發布告一段落，不少人以為疫情會影響航空股的財報，但華航第二季財報出來，因為貨運報酬不錯，第二季財報稅後淨利新台幣24.59億，每股賺0.45元，表現超乎預期。修正式價值投資達人陳啟祥在節目《雲端最有錢》中提醒，今年Q2財報比較例外，疫情關係使Q1都衰退，如果以平常的方式分析財報，很容易出錯。

針對華航的Q2財報，陳啟祥認為空運、海運的需求仍在，雖然台灣疫情趨緩，但人的流動不會在疫情前，所以航運類還有一段機會。

財經系教授鄭廳宜表示，自己投資不會選重本、輕利股票，航空、海運都是重本，要獲利卻很難，有時賺錢但股價無法反映，華航股票也是壓在季線之下。他認為，股票要看永續性及未來性，如果突然爆出這季好、未來好壞仍待猜測，就不敢投資。

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▲華航今年第二季財報佳。（圖／華航提供）

算股達人陳喬泓認為，景氣循環股很難觀察後市，必須用波段操作的邏輯，好比財報差買、財報好出脫。但他表示，投資的資本額有限，像景氣循環股，例如要資本支出跟勞力密集的股票，好比像航空股，就不是考慮範圍。

今年有些財報好的公司，應該利多上漲，但卻沒有漲，像達新、力山、鼎炫，可能因為預期上漲不成，導致失望性賣壓出來，後市仍可以期待一下；而有些股票則是業績不好卻往上漲，好比牧德，連三個月下滑，可能是故意拉抬在這個位置。

陳啟祥指出，今年Q2財報比較例外，因為疫情關係，Q1都衰退，電子股拉貨效應都往Q2去推，或者提前把年底往前拉，所以若以平常看財報方式分析，就很容易被迷惑。