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新旅遊時代 ！大榮：只要有人活著的時代 旅遊絕不會滅

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圖、文／分眾傳媒提供

▲分眾傳媒董事長林昱 (右)和大榮旅遊集團董事長郭文瑞 (左)針對「 疫情與時代的變革，旅 遊業的轉型新出路 」進行對談。（圖／分眾傳媒提供）
▲分眾傳媒董事長林昱 (右)和大榮旅遊集團董事長郭文瑞 (左)針對「 疫情與時代的變革，旅遊業的轉型新出路 」進行對談。（圖／分眾傳媒提供）

今(2020)年，台灣受疫情嚴重影響與民眾生活習慣的改變，各產業的商業模式都產生了急遽 變化，尤其旅遊業首當其衝。本身相當喜愛旅遊的分眾傳媒董事長林昱特別拜訪大榮旅遊董 事長郭文瑞，探討旅遊業在這段期間的經營模式與行銷策略，對於台灣旅遊業受大環境的諸 多影響下逐步轉型，民眾「報復性」國旅取代以往出國行程，郭文瑞表示，「人如果對了， 去哪裡都好玩」。

「只要有人活著的時代，旅遊絕對不會滅」大榮旅遊集團董事長郭文瑞開宗明義的對台灣旅行業前景表示樂觀。而他的信心，來自於深厚的旅行業經歷，郭文瑞提出「大榮伯三目標」，即國旅、客製化及員工訓練，藉此突破大環境的限制。

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郭文瑞進一步說明，「國旅目前已經有很多旅行社參與，包括離島及花東，我們大榮希望的差異化是能提供消費者更多的故事，而最近的趨勢除了增加許多企業員工旅遊外，也常有幾個小家庭結伴找旅行社，客製化的安排國內旅遊，一方面出遊有著如同「小秘書」角色的旅 行社協助，更加輕鬆愉快，另一方面，我們專業且貼心的規劃，也讓消費者了解客製化不代表昂貴」。

「我們這段時間還讓員工上日文及自媒體的課程」，郭文瑞補充道，「旅遊業牽涉到的產業非常多樣，我們可以利用這段時間多了解、學習不同產業的項目，強化同仁們的專業技能，這都可以讓我們變得更好；除此之外，自媒體更是現在流行的趨勢，我自己也開了臉書與 Youtube 頻道叫『大榮伯愛旅嗑食』，希望大家都能愛上旅遊」。

▲大榮旅遊集團董事長郭文瑞提出「大榮伯三目標」，分眾傳媒董事長林昱立即提出反饋， 指出廣告投放應更貼近企業及家庭。（圖／分眾傳媒提供）
▲大榮旅遊集團董事長郭文瑞提出「大榮伯三目標」，分眾傳媒董事長林昱立即提出反饋， 指出廣告投放應更貼近企業及家庭。（圖／分眾傳媒提供）

對於民眾生活型態的改變與新的媒體趨勢，郭文瑞認為國內的旅遊同業並沒有特別的優劣之分，大家的服務都很好，關鍵就在於行銷策略，郭文瑞指出，「過去的行銷策略是以傳統『口碑』為首要目標，但是『口碑』再好，你還是需要靠媒體去擴散、宣傳。」根據過去自身經驗，郭文瑞進一步說明，「廣告不能停，你廣告一停，再老牌都會被忘記」。

實務派的林昱也具體針對目前旅行業的行銷宣傳作出建議，「既然旅行社接下來的目標受眾 是企業及家庭，廣告投放就該選擇貼近辦公大樓及社區住宅的族群，以有限的預算達到最大 的宣傳效果」。



 

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