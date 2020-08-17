家庭主婦力拼白俄獨裁「蟑螂」　流亡立陶宛：下台的話就原諒你！

▲史瓦特蘭娜．季哈諾夫斯卡亞（Святла́на Гео́ргіеўна Ціхано́ўская）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

史瓦特蘭娜（Svetlana Tikhanovskaya）輸給白俄羅斯獨裁總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）後，為了逃避暴亂傷亡流亡到立陶宛，17日發布新影片宣稱，「我已經準備好回國接任總統！」

史瓦特蘭娜是2020年白俄羅斯總統候選人之一，也是被捕的政治家謝爾蓋（Syarhei Leanidavich Tsikanouski）的妻子，一開始只是一個全職家庭主婦，丈夫被捕後積極投入大選，誓言為多年獨裁和經濟停滯下的白俄羅斯帶來改變，抗議白俄羅斯總統大選的大規模暴動被鎮壓後，8月11日流亡至立陶宛。

丈夫謝爾蓋極力反對獨裁總統盧卡申科，給他「蟑螂」的綽號，並在各地演講、批評盧卡申科的行為，與支持者手持拖鞋走上街頭，被媒體稱為「拖鞋革命」（тапочная революция），在5月29日以破壞公共秩序為由被捕。

她在影片中呼籲白俄羅斯政府停止使用暴力，「我們使用合法的非暴力手段捍衛選舉，但當局卻將和平示威變成一場大屠殺。我敢肯定對於我來說，以及對於每個支持改革的人來說，最寶貴的是人們的生命。」

盧卡申科宣布當選後，被白俄羅斯民眾質疑他作票舞弊。在首府明斯克（Minsk）的示威活動中，有超過六千名抗議人士被逮捕，1人慘遭殺害。

史瓦特蘭娜也要求盧卡申科必須負起責任下台，願意回國接任總統，如果盧卡申科願意這麼做的話，可以原諒他過去的行為。