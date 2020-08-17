再婚討紅包！她人沒到新娘嗆「1600不夠」...網曝行情：別被騙

▲友人二次結婚，嗆原PO紅包太少。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

親友結婚紅包該包多少錢往往是一門學問，若是再婚恐怕又是難上加難，一名網友提及，老公的朋友第一次結婚時包了3600元，這次再婚因兩人都無法到場，於是匯款1600表示祝福，沒想到對方竟然嫌「太少！」還反嗆原PO，「現在行情還有人在包這樣？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，老公的女性友人再婚，過去第一次結婚時包了3600元，再婚時又向他們丟紅色炸彈，但因為當天有事無法到場，雙方也同意用匯款的方式給禮金，原PO便匯了1600元給予祝福。沒想到對方竟然反過來討紅包，「妳居然說，現在行情還有人在包這樣？還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？沒到場、沒拿餅不然要包多少？」

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▲結婚禮金包多少是一大學問。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

她也透露，畢業後雙方很少聯絡，有聯絡都是在推銷商品，「我們結婚時，我去翻簿子看，並沒見到妳的名字」，聽說女方家長不收任何紅包，是新娘自己要收的，讓她氣得要大家評評理，「現在紅包的行情價多少才算有誠意？」

貼文一出後，網友看完後也無法接受在底下留言，「人沒到場，喜餅也沒拿，頂多600而已，而且聯絡就是推銷，其實根本不用包，二婚通常沒在收紅包的吧」、「二次結婚的我一概不包」、「直接封鎖永不聯絡」、「人沒到1600很多」、「第二次要包可以，先把第一次的退給我」、「我可能給1200而已」、「二婚哪有人再收紅包的」、「行情不是600嗎？」