康那香第2季熔噴業績年增750%　口罩取得美國FDA銷售許可及歐洲CE認證

▲口罩生產線。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

口罩國家隊康那香（9919）今（17）日宣布，上半年業績表現亮眼，尤其今年第2季熔噴不織布業績較去年同期成長近750%，而口罩取得美國FDA銷售許可及歐洲CE認證，具備生產銷售歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格。

康那香表示，美國因疫情嚴峻，確診人數持續攀升，醫療口罩需求快速湧現，康那香在通過ASTM F2100口罩檢測要求及具備美國FDA的銷售許可下，已陸續在美國市場銷售，並在日前取得歐洲CE認證註冊號，可提供一般大眾醫療口罩，也具備生產銷售歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格。

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康那香指出，公司上半年業績表現亮眼，主要來自口罩、熔噴布及抗菌濕巾的銷售成長，尤其今年第2季熔噴布的業績較去年同期成長近750%，因此為滿足強勁的醫療口罩及熔噴不織布訂單需求，公司決定添購口罩機台，並將在8月下旬陸續到位。

康那香說明，公司長期著眼於全球布局，像是在美國就與知名3C國際品牌，以長期合作代工方式生產口罩，每月以百萬片以上的數量交貨，第一批口罩已經順利在美國及香港銷售，並因應日本電商平台的訂單需求，工廠也陸續加班出貨中。

康那香補充，公司預計從11月起每日產能將增加到300萬片以上，而新增熔噴機設備也將在10月進駐，以滿足市場的龐大需求，隨著今年下半年產能的提升，未來也將供應東南亞、歐盟等國家，強勁的訂單需求將會持續到明年。

康那香強調，經歷50年國際營運經驗的累積，康那香將專業的原物料知識、製程技術、機械設計、產品設計、品質控管、廠務管理系統等進行全面的知識整合及規劃，並配合世界各地對這次疫情的因應模式，重新思考防疫產品在地供應鏈的建置，盡力協助世界各地完成最佳解決方案。