川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

▲年輕時的美國總統川普(右)與胞弟羅伯特•川普(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統川普胞弟羅伯特(Robert Trump)於當地時間8月15日晚間病逝,享壽71歲。川普才前往醫院探望胞弟,隔日就傳出噩耗,他透過白宮發布聲明稱,「我的心情很沉重,他不只是我的弟弟,也是我最好的朋友。我會很想念他,不過我們會再相見。」

外媒報導,在消息曝光不久後,推特上就湧現掛著「#死錯川普(wrongtrump)」hashtag的帖文,認為去世的應該是川普本人而非其胞弟。這個hashtag一度登上推特熱門排行榜,甚至還有網友貼出惡搞影片「鬼娃娃」安娜貝爾抓錯了川普。

網友們對此hashtag褒貶不一。其中不乏名人與知名領袖在帖文中引用此標籤,但也有人認為使用這樣的hashtag是「惡毒而讓人不適的」。

美國全國有色人種民權促進協會(NAACP)麻州春田市主席的非裔神父史旺(Talbert Swan)前後發布了2則推文,「親愛的死神,你帶走 #錯的川普 了」以及「對於帶走 #錯的川普 一事,我完全不承擔任何責任。這是民主黨的錯。 -死神」。據美國《太陽報》引述masslive.com報導,史旺的帳戶在2019年以「發布仇恨言論」被永久禁止。

“I don’t take any responsibility at all for taking the #wrongtrump. It’s the Democrats fault.”



- The Grim Reaper pic.twitter.com/yQmGs2mN2w — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 16, 2020

而另一篇由獲獎記者萊維特(David Leavitt)發布的推文嘲諷道,「川普給出了什麼承諾,讓死神帶走 #錯的川普?」

What did he promise the devil for the Grim Reaper to take the #wrongtrump ??? pic.twitter.com/12013X74Th — David Leavitt (@David_Leavitt) August 16, 2020

有些用戶認為 #死錯川普 不過是一種「黑色幽默」,但也有人持反對意見並認為這樣的舉動已經造成了困擾與不適。有用戶稱,「#死錯川普 的熱潮是無情而令人髮指的。 這可能成為川普再次獲勝的原因。 仇恨、復仇、憤怒和不成熟助長了左派的選情。」

The #wrongtrump trend is heinous and heartless. However, it’s exactly why @realDonaldTrump will win once again. The Left is fueled by hate, revenge, wrath and immaturity. #MAGA — Pastor Greg Locke (@pastorlocke) August 16, 2020

保守派抨擊這些充滿惡意的推文並指出,共和黨從未在推特上對最高法院法官金斯堡(Ruth Bader Ginsburg)或已故的劉易斯(John Lewis)發布類似推文。黑人共和黨員韋伯(Erroll Webber)表示,「你曾記得保守黨曾發布哪些希望奧巴馬及其家人死去的帖文嗎?不,因為它從未發生。這個hashtag令人作嘔。」

Remember all the conservatives wishing death to Obama and his family for eight years?



No, you don’t. Because it never happened.



This #WrongTrump hashtag is patently disgusting. — Errol Webber For Congress (CA-37) (@ErrolWebber) August 16, 2020

川普的對手,美國民主黨總統候選人拜登也在推特上表達了對川普的慰問。他在推特帖文中寫道,「總統先生,得知令弟羅伯特去世的消息,(妻子)吉爾和我感到很難過。我瞭解失去至親所帶來巨大的痛苦,我也知道在這樣的時刻家庭是多麼的重要。我希望你們知道,我們的祈禱與你們同在。」