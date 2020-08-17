韓教會連爆315確診　無良牧師不甩居家隔離上街抗議...今確診

▲南韓關愛第一教會17日累計確診人數高達315人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓新冠肺炎疫情持續飆升，如今再度因為教會爆出群聚感染，首爾市城北區的「關愛第一教會（사랑제일교회）」更是爆出315例確診。而在該教會擔任主要牧師的全光焄（전광훈）15日才因違反《感染病防治法》，不甩居家隔離規定，上街參加集會，遭中央提告，沒想到17日就傳出他確診新冠肺炎，震驚各界。

根據《韓聯社》報導，關愛第一教會主要牧師全光焄17日確診新冠肺炎，防疫當局表示，「目前全光焄牧師已經在醫院進行隔離治療，15日曾在光復節集會遊行中，與全牧師進行接觸的民眾，請盡速配合隔離與檢測。」

首爾關愛第一教會爆出群聚感染後，防疫當局便要求相關人士進行居家隔離，怎知全光焄竟不甩政府規定，帶領自由連帶等保守派團體，上街參加光化門集會遊行，引發外界撻伐。對此，保健福祉部中央事故收拾本部16日以違反《感染病防制法》向全光焄提告。據悉，全光焄不只違反居家隔離規定參與集會，甚至涉嫌蓄意隱瞞、遺漏教會調查名單，有意妨礙疫調。

另一方面，總統文在寅16日在臉書上痛批，部分教會在出現大規模群聚感染後，仍拒絕配合接受篩檢與疫調，且需要遵守指令、在家隔離的人，卻依然故我上街參與集會，很有可能導致將新冠病毒傳染給其他來自全國各地的人，這等於是對盡責防疫的國民頭上潑一把冷水，是非常沒常識的行為。