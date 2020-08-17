上市公司首例！長華*「10元→1元」變更面額　新股今天掛牌鎖漲停

▲長華*新股變更面額掛牌首日漲停鎖死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

導線架封裝材料廠長華*（8070）創上市公司首例，變更股票面額由每股10元為1元，今（17）日恢復掛牌交易，新股買賣參考價為每股19 元，開盤即跳空漲停來到20.9元，委買單一度高掛逾20萬張，全都排隊等著進場。

長華*的股價，原本8月5日收盤價高達190 元，因為配合股票面額由每股10元變更為1元，換發新股票，自6日至14日停止買賣。股數變為10倍的新股票，終於在今天恢復上市交易，買賣參考價為每股19元，等於是舊股的10分之1，一般散戶投資人更容易進場買賣。

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長華*原本每股面額為10元，資本額為6.38億元，流通在外股數為6萬3879張，每股淨值為75.33元，現在面額更改為1元後，資本額仍維持6.38億元不變，但流通在外股數則為原先的10倍，達到63萬8799張，故每股淨值將變為原先的十分之一，但獲利能力、經營績效及股東權益並不會受到影響。

長華*自第3季開始，每股稅後淨利（EPS）和每股淨值以「新股數」計算，並由於財報數據會隨著股數改變而有所變化，為了避免看盤系統可能誤植財報訊息而誤導投資人，長華也在公開資訊觀測站查詢EPS和每股淨值時，特別提醒說明。

長華*今年第2季合併營收41.16億元，年增14%；毛利率14%，與前季及去年同期相較持平；歸屬於母公司業主淨利為2.24億元，季增49％，主要是受惠轉投資的長科*及易華電子事業獲利成長；單季稅後EPS 3.5元，累計上半年EPS 5.85元。